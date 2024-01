Meer gemeenten helpen boeren met biodivers zaaigoed

In 12 gemeenten kunnen melkveehouders nu met korting hun land inzaaien met biodivers zaaigoed. Dit zorgt voor een kruidenrijk grasland. Elke ingezaaide hectare scheelt 500 kg kunstmest en daarmee wordt 1000 kg CO² bespaard. Het initiatief komt van Urgenda en LTO Nederland.

Deze twee organisaties zijn de crowdfundingscampagne 1001ha kruidenrijk grasland gestart. Gemeenten die hier aan mee doen, betalen geld waarmee hun melkveehouders fikse korting op biodivers zaaigoed ontvangen. De biodiversiteit van hun graslanden wordt hiermee groter. Het leidt onder meer tot een gezondere bodem, meer insecten, een betere waterberging en -kwaliteit en bovendien tot een forse CO²-reductie’, aldus Urgenda en LTO Nederland.

Zo werkt het

Het geld dat een gemeente bijdraagt gaat direct door naar korting voor de melkveehouders. Voor 15 duizend euro krijgt een gemeente minimaal 100 hectare kruidenrijk grasland erbij. Daarmee wordt 50.000 kg kunstmest bespaard en 100.000 kg CO²-reductie bereikt. De melkveehouders uit de betreffende gemeenten kunnen ieder maximaal voor 3 hectare zaaigoed met korting bestellen, zodat er veel boeren mee kunnen doen. LTO zorgt voor een goed bereik onder de boerenbedrijven en de zaadleveranciers bieden goede teeltbegeleiding. ‘Kruidenrijk grasland is een hele omschakeling voor de boer, maar de gratis korting en begeleiding trekt boeren over de streep om het eens te proberen.’

Twaalf gemeenten doen mee

Afgelopen zaaiseizoen deden 5 gemeenten mee. Dit waren Hof van Twente, Hardenberg, Berkelland, Ede en Wierden. Samen realiseerden boeren in deze gemeenten dankzij de campagne 320 hectare kruidenrijk grasland. Voor het aankomende seizoen zegden nog eens zeven gemeenten toe mee te doen, ieder voor zo’n 100 hectare, goed voor een extra besparing van 700.000 kg CO² uitstoot.

Besparen op de kosten van kunstmest

Tot nu toe zijn er door het hele land al 1.480 boeren die 4.900 hectare inzaaiden, met hulp van de bijdragen van de donateurs, het ministerie LNV, 11 provincies en de 5 gemeenten. Driekwart van de deelnemende melkveehouders is enthousiast. Zo zou volgens hen de melkproductie gelijk blijven of stijgen (97 procent), terwijl ze flink bespaarden op de kosten van kunstmest. De vlinderbloemigen (klavers) die in het mengsel zitten, binden stikstof uit de lucht waardoor minder bemesting nodig is. Hetzelfde percentage melkveehouders ziet ook veel meer insecten dan op de gewone graspercelen. Verder verwachten experts minder uitspoeling en daarmee schoner water.