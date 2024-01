Van toolkit tot handreiking: 11 handige hulpmiddelen

Op Gemeente.nu besteden we geregeld aandacht aan toolkits die medewerkers van gemeenten verder kunnen helpen. Denk aan hulpmiddelen, handreikingen, kennisbanken en stappenplannen. Ook in 2023 spotten we er heel wat. Een handig overzicht om je voordeel mee te doen.

1. Dumping lachgascilinders bij afval: hoe te handelen?

Steeds meer gemeenten zien het aantal illegale dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval flink stijgen. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, ontwikkelde het Rijk een toolkit met informatie voor gemeenten en milieustraten.

2. Rolverdeling bij de inzet van camera’s: zo zit het

In sommige situaties is cameratoezicht een optie voor het handhaven van de openbare orde. Hoe voer je dit in? En wie is waar verantwoordelijk voor? De nieuwe factsheet van het Centrum voor Crimininaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt uitkomst.

3. Stimuleer doorstroming senioren op de woningmarkt

Doorstroming van senioren naar een ander huis kan een deel van de oplossing zijn voor de schaarste op de woningmarkt. Dat schrijft Platform31, dat hiervoor een toolkit ontwikkelde. ‘In toenemende mate zien we dat gemeenten zich hiervoor inzetten’.

4. Praktische tips bij lokale spanningen

Het conflict in het Midden-Oosten is ook in de Nederlandse samenleving voelbaar. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde een handreiking op voor gemeenten, met concrete en praktische tips om lokaal het gesprek aan te gaan.

5. Kansrijke start: aan de slag met een ketenaanpak

Vanaf januari 2024 moeten alle gemeenten en zorgaanbieders een ketenaanpak Kansrijke Start hebben. Een nieuwe handreiking kan helpen bij het organiseren van zo’n ketenaanpak.

6. Inwoners bereiken: communicatielessen uit coronatijd

Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en onderzoeksbureau Labyrinth onderzochten waarom tijdens de coronapandemie de communicatiestrategie van de overheid voor sommige groepen mensen niet werkte. Het resultaat is een informatieve handreiking voor onder meer gemeenten. Hoe kun je als gemeente in contact komen met groepen die niet worden bereikt via de reguliere communicatiekanalen? Dat is de centrale vraag die wordt beantwoord in deze handreiking.

7. Inclusieve gemeente: voor inwoners met psychische beperking

Het Trimbos-instituut ontwikkelde een handreiking voor gemeenten om te zorgen dat inwoners met psychische problemen of een verslaving zich welkom voelen en kunnen meedoen in de samenleving. De toolbox bevat adviezen en tips van beleidsmakers en ervaringsdeskundigen.

8. Warmtetransitie: voorbeelden om inwoners te bereiken

Gemeenten moeten meer doen om inwoners die moeilijk bereikbaar zijn of om extra extra aandacht vragen te informeren over de warmtetransitie, zo luidt een recente aanbeveling van de Nationale ombudsman. Er zijn veel uitdagingen, maar ook een hoop initiatieven waarmee gemeenten inwoners bereiken en betrekken.

9. Inwoners informeren: toolkit over de komende Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een belangrijke verandering voor zowel ambtenaren als inwoners van gemeenten. Een van de cruciale aspecten is het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij besluitvormingsprocessen. Voor gemeenten is er materiaal voor eigen gebruik om hun achterban te informeren. Voor communicatiemedewerkers van gemeenten zijn aparte middelen ontwikkeld. Die kunnen zij gebruiken in de communicatie-uitingen naar hun doelgroep.

10. Landelijke overzichtskaart hulp en initiatieven jongvolwassenen

Wonen, inkomen, welzijn, school, en werk en support: het zijn dé onderwerpen van jongvolwassenen, ook wel BIG 5 genoemd. De VNG maakte een landelijke overzichtskaart met daarop werkende initiatieven van gemeenten en organisaties die zich actief inzetten op het versterken van deze 5 topics.

11. Digitale toegankelijkheid: handige kennisbank

Overheden hebben sinds 5 jaar de wettelijke plicht om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Een kennisbank van DigiToegankelijk bundelt alle informatie over digitale toegankelijkheid. Met veelgestelde vragen en praktische tips over de toegankelijkheidsnorm en wet- en regelgeving.