Stimuleer doorstroming senioren op de woningmarkt

Doorstroming van senioren naar een ander huis kan een deel van de oplossing zijn voor de schaarste op de woningmarkt. Dat schrijft Platform31, dat hiervoor een toolkit ontwikkelde.

In 2020 liep het tekort aan woningen op tot meer dan 300.000 woningen, zo schrijft de kennisorganisatie. Naast het bouwen van nieuwe huizen, zijn er ook andere oplossingen nodig én mogelijk, zoals een betere doorstroming op de woningmarkt.

Als senioren bijvoorbeeld meer zouden (kunnen) doorstromen, kan dit een langere verhuisketen op gang brengen. Zij laten vaker een grotere woning achter, waardoor meerdere huishoudens kunnen profiteren. ‘Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling,’ aldus de onderzoekers.

Groeiend woningtekort

Een meer evenwichtige verdeling is hard nodig, want anno 2023 is het tekort aan woningen verder opgelopen. Uit de Primos-prognose 2023 van ABF Research, die medio dit jaar ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat er tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Dat zijn er 45.000 meer dan in de regionale Woondeals zijn afgesproken en 81.000 meer dan in het programma Woningbouw.

Seniorenmakelaar

Verschillende gemeenten werken al samen met woningcorporaties om doorstroming van woningeigenaren te stimuleren en faciliteren. Zo heeft Rotterdam bijvoorbeeld de seniorenmakelaar. Wie ouder is dan 55 jaar kan een beroep op deze persoon doen voor ondersteuning bij de zoektocht naar een andere woning. Andere gemeenten verstrekken verhuisvouchers of zorgen voor voorrang of een vergoeding. Doorstroming stimuleren en faciliteren gebeurt steeds vaker. ‘In toenemende mate zien we dat gemeenten zich hiervoor inzetten. Dit is nieuw: er zijn op dit vlak nog geen bewezen praktijken.’

Voer gesprek met ouderen

Het realiseren van doorstroming van senioren is geen sinecure, zo wordt door Platform31 benadrukt. ‘Er is namelijk geen blauwdruk voor gegarandeerd succes. Wel is helder dat een gezamenlijke aanpak door verschillende partijen en het voeren van gesprekken met senioren bijdraagt aan doorstroming.’

De net verschenen toolkit kan daarbij helpen. Het document richt zich op een gezamenlijke aanpak door verschillende partijen en het voeren van gesprekken met ouderen. Gemeenten en organisaties als woningcorporaties, burgerinitiatieven, zorg- en welzijnspartijen en makelaars kunnen het document gebruiken om lokaal of regionaal tot een doorstroomaanpak te komen.

Integrale aanpak van belang

De toolkit bevat werkbladen en een overzicht van de verschillende instrumenten en interventies. Er worden drie onderwerpen in behandeld. De eerste is hoe je een integrale aanpak ontwikkelt, waarbij de inzet van verschillende organisaties zo goed mogelijk op elkaar aansluit. Het tweede onderwerp gaat over monitoring en hoe je daarbij inzicht krijgt in de opgave en resultaten. Het derde onderwerp behandelt manieren om in gesprek te gaan met senioren over zelfstandig blijven wonen.

Bij alle instrumenten staan ook de geleerde lessen, bijvoorbeeld dat dé senior niet bestaat. Senioren hebben verschillende leefstijlen, die te vertalen zijn naar verschillende woonprofielen. Daarom is voldoende variatie in de woningbouwprogrammering nodig, zodat er voor alle senioren aantrekkelijk aanbod is.

In 2024 brengt Platform31 een nieuwe versie uit van de toolkit op basis van opgedane ervaringen.