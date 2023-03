Ouderen helpen verhuizen en laten doorstromen

Van verhuisvouchers tot voorrang en vergoeding: deze gemeenten stimuleren ouderen om door te stromen en te verhuizen. Voor een meer levensloopbestendig onderkomen en meer doorstroom op de woningmarkt.

Ouderen die in een eengezinswoning wonen en graag willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning krijgen in verschillende gemeenten op een bepaalde manier ondersteuning. De maatregelen die gemeenten hiervoor nemen zorgen voor doorstroming. De woningen komen vrij, zodat andere huishoudens kunnen doorgroeien. Daarnaast krijgen ouderen zo een woning die meer past bij hun behoeftes waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en minder aanpassingen vanuit de Wmo nodig zijn.

Vorig jaar liepen in verschillende gemeenten een aantal pilots voor meer doorstroom van huurhuizen. Inmiddels zijn er heel wat gemeentelijke regelingen verschenen en intiatieven ontstaan die ouderen stimuleren te verhuizen en hierbij ondersteunen.

Verhuisvouchers

Zo is er bijvoorbeeld de verhuisvoucher. In de gemeente Venlo kunnen ouderen die de aow-leeftijd hebben een subsidie van 3000 euro aanvragen voor een verhuizing naar een levensloopbestendige sociale huurwoning. De gemeente sloeg voor de verhuisvoucher de handen ineen met verschillende lokale woningcorporaties, borgpartijen en welzijnsinstellingen die inwoners begeleiden.

Verschillende andere gemeenten bieden zo’n verhuisvoucher aan. Zo is in de gemeenten uit Zaanstreek-Waterland de 65-plus verhuisvoordeelregeling wegens succes verlengd. De regeling bestaat uit een verhuisvergoeding van 1000 euro en eventueel begeleiding van een doorstroommakelaar van de corporaties. Inmiddels maakten al 60 ouderen gebruik van de regeling en verhuisden.

De gemeente Zaanstad is een van de gemeenten die hieraan meedoet. Met de regeling krijgen inwoners ook voorrang op speciaal geselecteerde gelijkvloerse woningen. Een inwoner kan ook de oude huurprijs meenemen voor een woning in de gemeente of in de regio en ontvangt ook de eerder genoemde verhuissubsidie.

Wooncoach

In de gemeente Brummen is er een verhuiscoach die senioren begeleidt naar een passende woning. ‘Veel mensen hebben moeite om een passende woning te vinden en de woningnood voor bewoners van Gelderland neemt steeds verder toe,’ zo schrijft de gemeente. Een verhuiscoach moet helpen hier verandering in te brengen.

Veel 55-plussers in een eengezinswoning in de sociale huur hebben de wens om te verhuizen naar een kleinere woning, aldus de gemeente. Maar op dit moment ervaren zij soms belemmeringen om te verhuizen. Ingrid Timmer, wethouder in de gemeente: ‘Uit de praktijk blijkt vaak dat een persoonlijk gesprek helpt om de drempel te verlagen. Daarnaast kunnen mensen, naast een verhuisvergoeding, ook in aanmerking komen voor huurkorting van de woningcorporatie. Zo is de verhuizing niet alleen passend aan de woonwensen, maar ook aan het inkomen. Mooie stappen om te ontzorgen én de doorstroming een duwtje in de rug te geven.’

Doorstroomregelingen

Ook in Amersfoort zijn er verschillende doorstroomregelingen, waaronder de wooncoach voor 55-plussers. Die bespreekt tijdens een huisbezoek de wensen en ondersteunt bij het vinden van een passende woning en een verhuizing, zo schrijft de gemeente. ‘Om de effectiviteit van de wooncoach te vergroten geeft Amersfoort de wooncoach de mogelijkheid om in bijzondere situaties meer maatwerk te kunnen bieden door directe bemiddeling.’ Ook voor woningbezitters en huurders in een vrije sector-woning is er een wooncoach beschikbaar.

Buurtvoorrang

In de gemeente Utrecht liep een experiment met buurtvoorrang: hierbij wordt voorrang verleend op woningtoewijzing aan ouderen uit de buurt. Volgens de gemeente wees eerder onderzoek namelijk uit dat veel ouderen het liefst verhuizen naar een andere woning in de buurt, zo staat in een raadsbrief over de resultaten van het experiment. In twee Utrechtse buurten werden nieuwbouwprojecten aangewezen die geschikt zijn voor ouderen. Bij het ene complex werd het doel van het aantal toegewezen woningen behaald, bij het andere niet.

Toch is de conclusie van de gemeente dat het experiment zinvol en van meerwaarde was. ‘Als element met de grootste meerwaarde zien we de persoonlijke aandacht en ondersteuning (ontzorging) rondom het verhuisproces.’ Daarnaast is volgens de gemeente ook de financiële tegemoetkoming van belang geweest. ‘Ondanks dat de buurtvoorrang niet de meest cruciale factor is geweest, heeft het een bijdrage geleverd voor ouderen in het reageren op de woning. Het is een van de maatregelen die ouderen kan helpen de stap naar een passende woning te zetten.’

Seniorenmakelaar

In Rotterdam kunnen 55-plussers een beroep doen op een seniorenmakelaar die hen ondersteunt bij de zoektocht naar een geschikte woning. De voornaamste taak van de makelaar is inwoners die in een sociale huurwoning wonen, bewust maken van het feit dat hun huidige woonsituatie niet altijd geschikt is voor later. Daarnaast kunnen zij ondersteuning krijgen in de zoektocht naar een passende woning. In de rubriek Goed voorbeeld vertelden de Rotterdamse seniorenmakelaars hierover.

Ook een initiatief in de gemeente dat senioren ondersteunt bij verhuizing? Laat het hieronder weten.