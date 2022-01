Eemnes start proef met doorstroommaatregelen huurders

In verschillende gemeenten is een pilot gestart voor meer doorstroom van huurhuizen. Huurders die bijvoorbeeld in Eemnes naar een kleinere woning verkassen, krijgen voorrang, een vergoeding en hulp van een wooncoach.



Eemnes in de provincie Utrecht hoopt zo meer beweging te krijgen in de markt. ‘Door een verhuizing komt vaak een hele verhuisketen op gang. Het is naast het bouwen van woningen dé manier om de woningmarkt in beweging te krijgen,’ zo schrijft de gemeente.

Hierbij vindt samenwerking plaats met woningcorporatie de Alliantie. Wethouder Wilma de Boer-Leijsma: ‘Samen willen we stimuleren dat mensen verhuizen naar een beter passende woning en dat de vrijgekomen, grote woningen weer ingezet kunnen worden voor starters en gezinnen.’

Voorrang en wooncoach

Wie in Eemnes in een sociale huurwoning woont met vier kamers of meer en naar een kleiner huis wil met maximaal drie kamers, krijgt voorrang op andere woningzoekende inwoners. Deze regeling heet van ‘Van Groot Naar Beter.’ Daarnaast is er een wooncoach beschikbaar die inwoners kosteloos helpt, bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste woning, het in kaart brengen van de kosten voor een nieuw huis en bij de verhuizing.

Verhuisvergoeding

Ook is vanuit de gemeente een eenmalige verhuiskostenvergoeding van 1500 euro beschikbaar voor wie van de regeling gebruik wil maken, als financiële prikkel voor verhuizing. ‘Soms willen huurders wel verhuizen maar zien zij op tegen de hogere huurprijs of kosten voor verhuizing, waardoor deze wordt uitgesteld of uitblijft.’

Woonlastengewenning

In sommige gevallen leidt een kleiner huis niet tot lagere woonlasten. Om de drempel weg te nemen, kunnen de verhuizende huurders in aanmerking komen voor een ‘woonlastengewenning’ van drie jaar. Mits de woonlasten van het nieuwe huis tenminste vijftig euro hoger zijn. Naast de hoogte van de huur wordt ook gekeken naar energiekosten. De rekening voor de woonlastengewenning komt voor de Alliantie.

Ook in andere gemeenten wordt de regeling ‘Van Groot Naar Beter’ ingezet, zoals in Amsterdam, Amersfoort en Almere. De pilot in Eemnes duurt een jaar. Daarna wordt de proef geëvalueerd en beëindigd of verlengd.