Hulp bij verbeteren positie arbeidsmigranten

De overheid neemt diverse maatregelen om de werk- en leefomstandigheden en de rechtspositie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Gemeenten spelen daarbij de komende jaren een cruciale rol en krijgen hulp. Wat is de stand van zaken en wat staat er op het programma?

Nog te veel arbeidsmigranten in Nederland wonen en werken volgens het Rijk in slechte omstandigheden. Daarom worden maatregelen genomen om hun positie te verbeteren. Eind vorig jaar verscheen daarover de eerste Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021. In 2021 is er op kleine schaal geëxperimenteerd met de verbetering van de registratie van arbeidsmigranten. In 2022 volgen de eerste grote stappen om beter zicht te krijgen op het verblijf van EU-arbeidsmigranten.

Aanpassing BRP

Sinds het begin van dit jaar worden de contactgegevens (e-mail, mobiele telefoonnummers) van arbeidsmigranten geregistreerd. Het systeem van de Basisregistratie Personen (BRP) wordt aangepast met een wijziging van de wet BRP. Vanaf de zomer van 2022 wordt van alle arbeidsmigranten het Nederlandse verblijfsadres geregistreerd. Zo weten de gemeenten en toezichthouders waar ze wonen. Nu gebeurt de registratie alleen nog bij mensen die langer dan 4 maanden in Nederland verblijven.

Huisvesting

Ook bij het verbeteren van huisvesting van arbeidsmigranten spelen gemeenten een grote rol. Zo gaan ze 4.700 extra woningen bouwen en omvormen voor arbeidsmigranten. Ook via woondeals en regiodeals wil de Rijksoverheid het woningaanbod vergroten. Gemeenten kunnen steun krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het maken van beleid of het realiseren van een huisvestinglocatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde een handreiking op die gemeenten helpt om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.

Aanjaagteam

In 2020 stelde de overheid het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan. Het Aanjaagteam deed 50 aanbevelingen. Daarvan wordt al een deel uitgevoerd. Als nieuwe bedrijven zich in de gemeente willen vestigen moet ook de huisvesting voor arbeidsmigranten goed geregeld zijn. En gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving op slechte woonsituaties.

Ook het nieuwe kabinet vindt het belangrijk om misstanden bij arbeidsmigratie tegen te gaan en gaat verder met het uitvoeren van aanbevelingen van het Aanjaagteam. Een aantal daarvan vragen om nieuwe wetgeving, zoals de invoering van de verhuurdersvergunning in 2022. Hiermee kunnen gemeenten regels stellen aan verhuurders en optreden bij misstanden.

Nieuw ondersteuningsprogramma

Hoe registreren we arbeidsmigranten? Met welke juridische aspecten rond ruimtelijke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Welke rol speelt handhaving? En hoe leggen we de lijn naar het sociaal domein? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat helpen met een nieuw ondersteuningsprogramma, rekening houdend met de verschillende uitdagingen per gemeente. In het eerste kwartaal van dit jaar krijgen gemeenten meer informatie over het ondersteuningsprogramma.