Nog te weinig betaalbare woningen voor specifieke groepen

Veel mensen hebben moeite om een betaalbare woning te vinden in de overspannen woningmarkt. Voor sommigen is de behoefte aan zo’n woning nog urgenter. Dat zijn mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of een specifieke woonbehoefte hebben. Voor hen is het programma ‘Een thuis voor iedereen’ opgezet, waarover onlangs een tweede voortgangsrapportage is verschenen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die dak- of thuisloos zijn of die uitstromen uit (jeugd)zorginstellingen. ‘Deze mensen moeten hun leven (opnieuw) kunnen opbouwen en hebben vaak naast een woning extra zorg of begeleiding nodig.’ Daarnaast betreft het ook studenten die op zoek zijn naar een kamer, schreef toenmalig minister De Jonge van BZK in een brief aan de Kamer.

Een thuis voor iedereen

Het programma Een thuis voor iedereen startte op 11 mei 2022, als het tweede van de 6 programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het is een een gezamenlijk programma van 5 ministeries. Daarnaast werken de VNG, de vereniging voor woningcorporaties Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO) er aan mee.

Na de eerste voortgangsrapportage vorig jaar, informeerde De Jonge de Tweede Kamer nu opnieuw op hoofdlijnen over de voortgang van het programma. Uit zijn Kamerbrief wordt duidelijk dat ‘de huisvesting en zorg voor mensen in een kwetsbare positie gelukkig onverminderd op veel aandacht kan rekenen’. ‘Ook worden er in diverse regio’s resultaten geboekt in het maken van afspraken over de invulling van de woon- en zorgbehoefte.’

Druk neemt toe

Tegelijk signaleert de voormalig minister dat steeds meer mensen in de verdrukking komen door het gebrek aan adequate huisvesting en passende zorg. Hij verwijst daarbij naar recente daklozencijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat afgelopen jaar voor het eerst in jaren het aantal dakloze mensen is gestegen. Ook ziet het ministerie van BZK ‘een toenemende druk op de instellingen en opvangvoorzieningen’. ‘Uiteenlopende groepen mensen blijven hier te lang van afhankelijk, omdat er geen passende woning beschikbaar is’.

Fair share

‘Een thuis voor iedereen’ moet zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen in een kwetsbare positie en met behoefte aan specifieke huisvesting. Gemeenten nemen daarom allemaal ‘hun fair share’. Zij doen dat in het besef dat het om de eigen inwoners gaat of om mensen waarvoor gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben, omdat zij bijvoorbeeld als arbeidsmigrant of student in de regio werken of studeren. Daartoe zijn de woon- en zorgbehoeften van deze groepen in een woonzorgvisie opgenomen. Ook zijn er bouwafspraken in de woondeals gemaakt en maken alle gemeenten een huisvestingsverordening met een urgentieregeling.

Financiële ondersteuning

De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) ondersteunt gemeenten financieel bij het versneld realiseren van betaalbare woonruimte voor specifieke aandachtsgroepen. In de 4e aanvraagronde in 2023 is ruim 34 miljoen euro toegekend aan gemeenten, voor 4365 woonruimtes. Het gaat daarbij om 1432 permanente en 2933 flexibele woningen. In totaal worden met de RHA 21.380 woningen gerealiseerd voor aandachtsgroepen.

Meer sociale huurwoningen nodig

Het blijft volgens De Jonge ‘belangrijk om met gedeelde urgentie door te blijven pakken en samen te zorgen voor voldoende huisvesting en passende zorg voor deze mensen’. In 2030 moeten er 250.000 sociale huurwoningen bijgebouwd zijn. Ook moeten er meer kamers komen voor studenten en geclusterde en zorggeschikte woningen voor ouderen én jongeren. Voor regio’s is het belangrijk dat ze zorgen voor een goede balans in hun woningvoorraad, zodat er genoeg betaalbare woningen zijn voor mensen met een laag inkomen en met een middeninkomen.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de eerste koploperregio met regionale afspraken om te voorzien in de woon- en zorgbehoeften van kwetsbare inwoners. De verwachting is dat de andere vijf koploperregio’s rond het einde van het jaar ook een vergelijkbare woonzorgvisie hebben.

Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen

Om gemeenten en lokale partijen te ondersteunen bij het maken van regionale afspraken en de voortgang hiervan te monitoren is de Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen ontwikkeld. In de monitor staat informatie over de omvang en ontwikkeling van te huisvesten aandachtsgroepen. Op dit moment biedt de monitor informatie over studenten, ouderen, statushouders, mensen die uitstromen uit detentie en de taakstelling vergunninghouders gemeenten. De komende jaren worden meer doelgroepen aan de monitor toegevoegd. Ook is er een centraal informatiepunt dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van ‘Een thuis voor iedereen’.