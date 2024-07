Wijzigingen wetten en regels voor gemeenten per 1 juli 2024

Wat is er per 1 juli 2024 veranderd in wet- en regelgeving voor gemeenten? Zo traden de Wet seksuele misdrijven en de Wet betaalbare huur in werking, waar gemeenten betrokken zijn bij de handhaving. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in wetten en regels.

Wet seksuele misdrijven

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag beter wettelijk beschermd. Ook seksuele intimidatie is strafbaar, online of op straat. Rotterdam, Utrecht en Arnhem handhaven hier vanaf nu op, in een proef voor de aanpassing van de bevoegdheid van boa’s.

Wet betaalbare huur

Onder de Wet betaalbare huur krijgen gemeenten meer bevoegdheden om op te treden tegen huurprijzen die hoger liggen dan het puntenstelsel voor huurwoningen toelaat. Ze kunnen ingrijpen na meldingen van huurders, maar mogen ook op eigen initiatief handhaven. De Wet betaalbare huur is op 1 juli in werking getreden. Maar gemeenten krijgen nog een half jaar om zich voor te bereiden op de handhaving ervan. Die taken komen er nu dus pas op 1 januari 2025 bij.

Gratis naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten

Nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen sinds 1 juli hun naam kosteloos laten wijzigen. In het koloniale verleden hadden tot slaaf gemaakten geen vrije naamkeuze, maar kregen zij een naam opgelegd. Meerderjarigen kunnen die naam nu gratis aanpassen. Voorheen kostte dat 835 euro. Ook hoeft geen psychologische verklaring meer worden overlegd waarin staat dat hinder wordt ondervonden van de achternaam. Een verklaring dat betrokkene een nazaat is van een tot slaaf gemaakte volstaat.

SPUK huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Om het huisvesten van grote gezinnen met een verblijfsvergunning vanaf 6 personen makkelijker te maken is de regeling daarvoor, met enkele aanpassingen, per 1 juli 2024 opnieuw geopend. Dit jaar is er in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten en woningcorporaties. Met de specifieke uitkering (SPUK) kunnen gemeenten woningen geschikt maken, bijvoorbeeld door aan te passen of te verbouwen. De maximumhoogte van een uitkering is 35.000 euro voor een gezin van 6 tot en met 9 personen en 50.000 euro voor een gezin van 10 personen of meer.

Algemene maatregel van bestuur reële prijzen Jeugdwet

De amvb reële prijzen Jeugdwet is op 1 juli 2024 in werking getreden. Hiermee zijn gemeenten en aanbieders verplicht hun prijzen op te bouwen met gebruik van de in de amvb bepaalde kostprijselementen. Die sluiten aan bij de handreiking Inzicht in tarieven, opgesteld in het kader van het convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. De bedoeling is dat gemeenten en aanbieders hierdoor ‘zorgvuldiger en transparanter tot een reële prijs komen’. De amvb reële prijzen Jeugdwet is een van de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd.

Uitkeringsbedragen

Per 1 juli 2024 is de hoogte van uitkeringsnormen en andere normbedragen in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en het Bbz aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon dat is vastgesteld op 2133,60 euro per maand, exclusief vakantiegeld.