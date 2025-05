Eindresultaat onderhandelingen Cao Aan de slag 2025

De VNG, Cedris, FNV Overheid en CNV Overheid hebben een eindresultaat voor de Cao Aan de slag 2025 bereikt. De Cao heeft een looptijd van 1 jaar en loopt tot en met 31 december 2025.

Loonbod en eenmalige uitkering

Het loonbod bestaat uit een structurele verhoging van de salarissen boven het wettelijk minimumloon (WML) en een eenmalige uitkering.

Per 1 januari 2025, met terugwerkende kracht, een verhoging van de lonen boven het WML met 2,75%. Dit is hetzelfde percentage waarmee het WML in januari is verhoogd. Deze loonsverhoging geldt voor werknemers die op 1 mei 2025 in dienst zijn.

Per 1 juli 2025 een verhoging van de lonen boven het WML met 0,5%.

De loonstijging over 2025 komt daarmee uit op 3,26%. Ook krijgt iedere werknemer die op 30 september 2025 in dienst is een eenmalige uitkering van 500 euro naar rato van het dienstverband.

Ledenraadplegingen

De VNG en Cedris leggen het eindresultaat positief voor aan hun achterbannen (respectievelijk gemeenten en werkontwikkelbedrijven). Zowel FNV als CNV zullen het resultaat (als ‘eindbod van de werkgevers’) neutraal voorleggen aan hun leden. De startdatum van de VNG-ledenraadpleging wordt later bekend gemaakt. Het VNG-bestuur besluit op 2 juli of de VNG het akkoord zal bekrachtigen.