Aanpassen achternaam gratis voor nazaten van slaven

Nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen in de loop van dit jaar hun naam kosteloos laten wijzigen. De ministerraad stemde hier op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming mee in.

In het koloniale verleden hadden tot slaaf gemaakten geen vrije naamkeuze, maar kregen zij een naam opgelegd. Meestal was dit een verwijzing naar de (voormalige) slavenhouder of de plantage waarop zij werkten. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor wie voorouders heeft uit Suriname, het Caraïbisch gebied en Indonesië, maar ook uit andere landen, zoals Brits-Guyana of Zuid-Afrika.

Kosteloos wijzigen

Wie zijn of haar naam wil aanpassen en meerderjarig is, kan dit straks kosteloos doen. Een verklaring dat de betrokkene een nazaat is van een tot slaaf gemaakte volstaat dan. Nu kost de naamswijziging nog 835 euro. Daarnaast moet een psychologische verklaring worden overlegd waarin staat dat hinder wordt ondervonden van de achternaam.

Het voorstel is in internetconsultatie geweest en wordt nu naar de Raad van State gestuurd. Een naamswijziging is overigens alleen mogelijk als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is. Het zal waarschijnlijk vooral gaan om nazaten die in Nederland of op een BES-eiland wonen.

Kennis en bewustwording over slavernijverleden

Het is een van de acties die het kabinet onderneemt om kennis en bewustwording over het slavernijverleden te creëren en bij te dragen aan de verwerking en een beter begrip. Minister Weerwind: ‘Dat het wijzigen van de achternaam voor nazaten van tot slaaf gemaakten straks een stuk gemakkelijker en kosteloos wordt, is een voorbeeld van een initiatief dat goed aansluit bij de excuses die zijn gemaakt en de vervolgstappen die worden gezet.’



Vorig jaar startte in juli het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het hele jaar worden door het land evenementen georganiseerd, waarbij het slavernijverleden centraal staat. In meerdere plaatsen konden inwoners al kosteloos hun achternaam wijzigen, als die herleidbaar was naar de slavernij, zoals in de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.