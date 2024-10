Nieuw paspoort en ID ‘inclusiever’ en beter beveiligd

Foto: ANP ROBIN UTRECHT

Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn aangepast. Met nieuwe maatregelen moeten ze moeilijker na te maken zijn en makkelijker te gebruiken voor slechtzienden. De oude documenten blijven gewoon geldig.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken voldoen de nieuwe modellen aan de laatste internationale beveiligingsstandaarden en wet- en regelgeving. Ook zijn ze ‘inclusiever geworden’.

Ribbels

Op het paspoort en de identiteitskaart zitten voortaan 3 schuine ribbels aan beide kanten, onder meer bij de pasfoto. Met die ribbels kunnen de houders voelen hoe ze de pas moeten vasthouden. En kunnen ze dan het verschil tussen de kaart en bijvoorbeeld een pinpas voelen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zegt dat dit belangrijk is voor mensen met een visuele beperking.

3 pasfoto’s

Als extra beveiliging heeft het paspoort voortaan 3 pasfoto’s. Op de pas zelf zitten al 2 foto’s, en op de bladzijde erboven staat de derde foto. De kleine foto op de pas is voortaan in kleur. Ook zit er een code op de pas waarmee controleurs toegang kunnen krijgen tot de ingebouwde chip.

Blindfluencer

Het eerste exemplaar is maandag uitgereikt in Leiderdorp door burgemeester Tjarda Struik. Zij is zelf slechtziend. Struik heeft de oogaandoening maculadegeneratie, wat betekent dat de cellen in het midden van haar netvlies afsterven. Ze kan daardoor nog ongeveer 5 procent zien. Als ‘blindfluencer’ plaatst ze filmpjes van haar ervaringen op onder meer TikTok.