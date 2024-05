Proefstemmen voor de Europees Parlementsverkiezing 

Nog even en dan gaan op donderdag 6 juni 2024 de stemlokalen weer open. Dan vindt de verkiezing plaats van de leden van het Europees Parlement. Om inwoners kennis te laten maken met het stemproces kan er in verschillende gemeenten al worden geoefend. Door proefstemmen, het uitproberen van een stemmal en het nieuwe, kleinere stembiljet.

In Rotterdam kun je tussen 21 en 31 mei op werkdagen proefstemmen op een teststembureau. Dit stembureau bevindt zicht in de gemeentelijke wijkhub in Rotterdam Noord. Wie vragen heeft over de verkiezingen kan ze hier stellen. Er wordt uitgelegd hoe het stemproces werkt. Inwoners kunnen er stempassen en stembiljetten bekijken. Ook is het mogelijk om er uit te proberen hoe stemmen werkt.

Wijkmanager Okach Bouchtaoui is enthousiast over het proefstembureau. ‘Ik werk zelf al jaren als vrijwilliger op een stembureau. Ik heb al in diverse wijken gezeten. Mensen die voor het eerst komen stemmen, vinden het best wel spannend. Hebben ze wel de goede papieren mee? Is een volmacht correct ingevuld? Om het stemmen voor deze groep Rotterdammers laagdrempeliger te maken, heb ik in mijn wijkhub een proefstembureau ingericht.’ De gemeente organiseert daarnaast in de wijkhub ook 2 informatieavonden over de aankomende verkiezingen.

Stemmal uitproberen

In de gemeente Nunspeet is het mogelijk om te testen hoe het werkt om een stem uit te brengen met de stemmal. Wie een visuele beperking heeft kan op 6 juni terecht in het gemeentehuis, hier is een apart stembureau ingericht met een mal. ‘Dit is een speciale plaat met gaatjes die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. Met behulp van audio-ondersteuning worden de kandidatenlijsten voorgelezen.’ De stemmal kan op de open dag van de gemeente op 25 mei worden uitgeprobeerd.

Verder liggen op het gemeentehuis kandidatenlijsten in grootschrift en braille. Ook komt er online een geluidsbestand te staan van alle kandidaten. En er zijn verkiezingskranten in eenvoudige taal. Hierin wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd waar de verkiezingen over gaan en hoe het stemmen werkt. Deze kranten zijn gratis af te halen of worden op verzoek toegestuurd.

Nieuw stembiljet proberen

In 5 gemeenten wordt tijdens de tijdens de Europees Parlementsverkiezing geëxperimenteerd met een kleiner stembiljet op A-3 formaat. Dit zijn Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo.

In deze gemeenten is er veel aandacht voor het nieuwe stembiljet en hoe het werkt om hiermee te stemmen. Zo kun je in Alphen aan de Rijn oefenen en uitleg krijgen. In de gemeente Boekel kunnen inwoners tijdens bepaalde inloopmomenten oefenen. De gemeente Borne houdt op 22 mei een oefendag met het nieuwe stembiljet, omdat het tenslotte ‘even wennen is.’ Hierbij gaat het dan om verzonnen partijen met niet bestaande leden.

In de gemeente Midden-Delfland kun je online oefenen, in de centrale hal van het gemeentehuis, en op de verkiezingsdag zelf, voorafgaand aan het stemmen. Ook is er hier tijdens een inloopspreekuur de mogelijkheid om vragen stellen. In Tynaarlo kan iedereen die wil oefenen met het nieuwe stembiljet dit doen op het gemeentehuis. Vanaf 1 mei tot en met 30 mei staat er hier namelijk een stemhokje waar je kunt oefenen. Ook staan er op de site veel gestelde vragen en uitleg over het nieuwe stembiljet.

Gezocht

Verschillende gemeenten zijn voor 6 juni trouwens nog op zoek naar bemanning van hun stembureau, zoals tellers of voorzitters. De vergoedingen daarvoor lopen uiteen. Gemeente.nu deed een rondje langs de velden.