Gezocht: medewerkers voor het stembureau

Op donderdag 6 juni 2024 gaan de stemlokalen weer open en vindt de verkiezing plaats van de leden van het Europees Parlement. Verschillende gemeenten zijn nog op zoek naar bemanning van hun stembureau, zoals tellers of voorzitters. De vergoedingen daarvoor lopen uiteen.

Met nog maar een paar weken te gaan, loopt de verkiezingskoorts weer op, tenminste op het gemeentehuis. Want: zijn er genoeg stembureauleden en tellers om de klus te klaren? Gemeente.nu deed een rondje langs de velden. Wie heeft er al genoeg vrijwilligers, waar worden nog mensen gezocht en wat betaalt het eigenlijk, werken op een stembureau?

Bemanning gezocht

In verschillende gemeenten zoeken ze nog de nodige bemanning. Zo zoekt de gemeente Smallingerland naar stembureauleden voor donderdag 6 juni en naar tellers voor de dag erna. En ook de gemeente Huizen is nog volop aan het werven en doet een online oproep. De gemeente Dronten is nog zoek naar tellers, net als de gemeente Heuvelrug en in de gemeente Schiedam worden nog tellers gezocht:

Donderdag 6 juni gaan we đŸ—łïž stemmen voor het Europees Parlement. Al die stemmen moeten natuurlijk worden geteld. We zoeken nog een aantal tellers! Je krijgt een vergoeding van € 40 (donderdagavond) of € 100 (vrijdag 7 juni). Reserveer nu je plek! https://t.co/0qwhnEp63q #EP2024 pic.twitter.com/PopOKn1s0K — Gemeente Schiedam (@schiedam_nl) May 6, 2024

Genoeg handjes

Gemeenten met genoeg leden zijn er trouwens ook. Zo plaatste de gemeente Pijnacker-Nootdorp al een update waarin staat dat ze genoeg mensen hebben. De gemeente Westerkwartier heeft ook genoeg mensen, maar werft nog wel voor reservemedewerkers en tellers.

Vergoeding werken op het stembureau

Er zijn verschillende soorten stembureaumedewerkers. Een voorzitter stuurt bijvoorbeeld het team aan en is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde op het stembureau. Een stembureaulid controleert onder andere de identiteit van de kiezer en zorgt ervoor dat het stemmen volgens de regels plaats vindt. En de tellers helpen bij het tellen van alle stemmen die zijn uitgebracht. De vergoeding verschilt per functie en vaak ook per gemeente. Om een idee te geven wat het betaalt in 2024 vergelijken we een aantal plaatsen.Â

In de gemeente Arnhem krijgt een voorzitter 200 euro, een plaatsvervangend voorzitter 165 euro, een stembureaulid 130 euro, een teller 35 euro en een teller op de dag na de verkiezingen 10 euro.

In de gemeente Smallingerland is de vergoeding voor een voorzitter 195 euro en een stembureaulid 145 euro, een teller krijgt 80 euro.

In Nijkerk is de vrijwilligersvergoeding 185 euro voor de voorzitter, 155 euro voor een stembureaulid en 120 euro voor een teller.

De gemeente Hoekse Waard zoekt nog tellers: de vergoeding voor het tellen op donderdagavond is 40 euro per uur, op vrijdag bedraagt de vergoeding voor het centraal tellen 11,50 euro per uur.

In de gemeente Ede zijn er tarieven voor de functies met en zonder tellen. Zo krijgt een voorzitter die ’s ochtends komt 125 euro, een voorzitter die de middag en avond met tellen doet 150 euro. Een stembureaulid zonder tellen krijgt 110 en met tellen 135 euro. Een teller op 6 juni (vanaf 20:45) krijgt 50 euro, een teller op de centrale teldag 110 euro.

Extra’s

In de gemeente Westerkwartier krijgt een stembureaulid een vergoeding van 125 euro en teller 100 euro. Plus, zo schrijft de gemeente: ‘Een interessante ervaring waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien.’ En op beide dagen wordt de catering door de gemeente geregeld. In Delft krijgt elk stembureaulid een maaltijdvergoeding van 25 euro en er is een kadobon voor de voorzitter.

Prokkelduo’s gevraagd

Toegankelijkheid staat bij veel gemeenten hoog op de agenda, ook op het stembureau. Bij de afgelopen verkiezingen in november 2023 waren in bijna 200 gemeenten meer dan 350 Prokkelduo’s actief als vrijwilliger. Zo’n duo bestaat uit iemand met een (licht) verstandelijke beperking en iemand zonder beperking. Samen vormen ze een vrijwilligersduo dat de reguliere stembureautaken uitvoert. Ook deze verkiezingen worden ze in verschillende gemeenten ingezet.Â

Zo vraagt de gemeente Geldrop-Mierlo nog aan inwoners om als prokkelduo mee te helpen, net als de gemeente Waadhoeke. Overigens steekt Waadhoeke het ruimer in: ’Het is ook mogelijk dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking alleen even meekijken of onderdeel zijn van een welkomstteam. Vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop onze gemeente er vorm aan geeft.’

Referendum

In een aantal gemeenten krijgen de stembureauleden het overigens extra druk. Hier gaan namelijk de Europese parlementsverkiezingen samen met een referendum. Zo houdt de gemeente Alkmaar op 6 juni ook een referendum over een vuurwerkverbod, waar inwoners voor of tegen kunnen stemmen.

De gemeenteraad van Amsterdam stemde in met en verzoek voor een referendum over een voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur (HGS). Deze bestaat uit de minimaal benodigde hoeveelheid groen die de hoofdstad wil beschermen om een leefbare en duurzame stad te zijn. In de gemeente Katwijk is er een referendum over het ontwerp raadsbesluit ‘Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering?’ waarbij gereguleerd parkeren het onderwerp van stemmen is.