Trouwen op zondagmiddag het duurst

De kosten voor de huwelijksceremonie op het gemeentehuis verschillen per gemeente. En wie dit jaar trouwt, moet in veel gemeenten ook meer betalen dan vorig jaar. Dat blijkt uit tariefgegevens die het vakplatform ThePerfectWedding.nl verzamelde.

Het trouwseizoen is weer in volle gang. Wat een bruidspaar precies betaalt voor een ceremonie op het gemeentehuis is onder andere afhankelijk van de dag en het uur waarop wordt getrouwd. De trouwsite ThePerfectWedding.nl verzamelde van alle 342 gemeenten de tarieven die je betaalt voor een uitgebreide ceremonie. De zogeheten ‘flitsceremonies’ of ‘baliehuwelijken’ zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Op een doordeweekse dag

Een uitgebreide huwelijksceremonie op een doordeweekse dag kost gemiddeld 456,07 euro. De kosten voor zo’n ceremonie kunnen per gemeente nog flink verschillen. Zo kost een doordeweekse huwelijksceremonie in de gemeente Brunssum 189,35 euro, terwijl op het Utrechtse gemeentehuis ruim 800 euro meer moet worden betaald (998,40 euro). Ook in Zeist (924,10 euro) en Amsterdam (878 euro) liggen de kosten voor een ceremonie op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag ruim boven het gemiddelde.

Kosten ceremonie stijgen

De kosten voor een doordeweekse bruiloft liggen in 2024 gemiddeld 5,3 procent hoger dan in 2023. In ruim 75 procent van de gemeenten is dit jaar het tarief voor een doordeweekse trouwceremonie verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

De grootste stijging komt op rekening van de gemeente Gorinchem. In deze Zuid-Hollandse gemeente was er sprake van een ruime verdubbeling van de kosten (+129,7 procent). Een andere opvallende stijger is het Limburgse Beek. Hoewel het vorig jaar nog de goedkoopste gemeente van Nederland was, is dit door een stijging van 72,4 procent dit jaar niet meer het geval.

Wie in het gemeentehuis van Alphen-Chaam in het huwelijksbootje wil stappen heeft juist geluk. Hier zijn de kosten ten opzichte van vorig jaar juist met ruim 40 procent gedaald naar 310,80 euro. Ook in de gemeenten Woerden, Heusden en Lansingerland is het dit jaar goedkoper geworden om doordeweeks in het huwelijksbootje te stappen.

Ook trouwen op vrijdag duurder

Vrijdag is vanouds een populaire dag om te trouwen. In 50 gemeenten betaal je op deze dag dan ook meer voor een ceremonie in het gemeentehuis dan op een andere doordeweekse dag. Het gemiddelde vrijdagtarief komt uit op 477,10 euro. Ook hier zijn er gemeentelijke verschillen. In Voerendaal betaal je op vrijdagmiddag bijvoorbeeld slechts 200 euro. In Leeuwarden, wat meteen ook de duurste gemeente is, betaal je voor een soortgelijke bijeenkomst ruim vijf keer zo veel, namelijk 1043,76 euro.

In bijna alle gemeenten (319 van de 342) is trouwen op vrijdagmiddag dit jaar duurder geworden. De gemiddelde stijging ten opzichte van vorig jaar was 5,5 procent, al zijn er veel gemeenten waar de kosten veel sterker zijn toegenomen. Zo betaal je in het Noord-Brabantse Geertruidenberg ruim twee keer zoveel als in 2023. Andere grote stijgers zijn de gemeente Beek (+72,4 procent) en de gemeente Gorinchem (+64,1 procent). In 4 gemeenten was er voor de vrijdagmiddag juist sprake van een daling ten opzichte van vorig jaar.

Weekendhuwelijk

In een groot aantal gemeenten kun je ook in het weekend trouwen. Op zaterdagmiddag kan dit bijvoorbeeld in 301 gemeenten, op zondag in 123 gemeenten. Wie in het weekend trouwt, is het duurste uit. Zo betaal je dit jaar op zaterdag gemiddeld 757,04 euro en op zondag zelfs 912,56 euro voor een huwelijksceremonie op het gemeentehuis. Deze kosten liggen respectievelijk gemiddeld 5,3 procent en 4,3 procent hoger dan vorig jaar.

Een bruidspaar moet om op zondag te kunnen trouwen het diepst in de buidel tasten in Delft. Die gemeente vraagt 2.258,30 euro voor het voltrekken van het huwelijk op zondagmiddag. Daarna volgen de gemeenten Oegstgeest (1.943,80 euro) en Dordrecht (1.860,00 euro). De enige gemeente waar je voor minder dan 400 euro trouwt op zondagmiddag is Simpelveld in Limburg. Hier kost dit 224,35 euro.