Heemskerk betiteld tot overheidsorganisatie van het jaar 

De gemeente Heemskerk is uitgeroepen tot Beste overheidsorganisatie 2024. De gemeente kreeg de eretitel voor verschillende innovatieve projecten, zoals een waterbergende weg en de wijze waarop wachtlijsten voor de Wmo werden verkort.

Heemskerk zat als enige gemeente met de rechtbank Rotterdam en screeningsdienst Justis in de finale van de verkiezing. De gemeente werd anoniem voorgedragen en haalde na verschillende rondes de finales. Heemskerk mag zich nu Beste overheidsorganisatie 2024 noemen. De ‘Overheidsaward’ wordt jaarlijks uitgereikt en is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM).

Lof voor innovaties

De jury omschreef de gemeente tijdens de verkiezing als ‘jong, vernieuwend en ambitieuze doeners’. En als een ‘innovatieve organisatie met gepassioneerde, enthousiaste medewerkers’. Heemskerk maakte indruk met ruimte en initiatieven voor verschillende vernieuwende projecten. ‘En vooral de jongerenclub van de gemeente vonden wij heel inspirerend. De gemeente Heemskerk pakt de uitdagingen van morgen vandaag al op.’

De waterbergende weg, ontwikkeld door een eigen medewerker, en de watertuinen zijn voorbeelden van innovaties. Net als de manier waarop een team de wachttijd voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) flink naar beneden kreeg.

‘Met deze maatschappelijk zeer relevante innovaties, die in samenwerking tussen inwoners en beleidsrealisatoren ontwikkeld worden, zet de gemeente extra stappen. De maatschappelijke impact is ook in andere opzichten groot. De goede prestaties van de gemeente worden bevestigd door cijfers uit dienstverleningsonderzoeken, bijvoorbeeld het terugbrengen van wachttijden,’ zo wordt de meerwaarde beschreven op de site van de overheidsawards.

Talentenpool

Ook de talentenpool waarmee Heemskerk 9 jonge mensen 2 jaar lang opleiding en ontwikkeling biedt, wordt door de jury benoemd. Evenals de interne verbouwing, waardoor het gemeentehuis het ‘huis van de gemeente’ werd, met bibliotheek, Cultuurhuis en maatschappelijke organisaties samen onder 1 dak.

Gemeentesecretaris Linda Vos: ‘We waren al vereerd dat we de finale hadden gehaald, maar dat we nu ook daadwerkelijk gewonnen hebben is natuurlijk fantastisch. Ik ben trots op de organisatie en iedereen die elke dag het verschil probeert te maken voor de inwoner van Heemskerk.’