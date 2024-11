VNG neemt afstand van advies griffiersalaris

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft toegelicht hoe de raadsgriffier ingeschaald zou moeten worden. Anders dan de betrokken beroepsverenigingen vindt de gemeentekoepel niet dat het salaris gekoppeld moet worden aan dat van de burgemeester.

De griffier is binnen de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt voor raadsleden. Er is al langer discussie over de inschaling van deze lokale functie. ‘De VNG krijgt veel vragen over de inschaling van griffiers. Aanleiding is een recente brief van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Vereniging van Griffiers met advies aan werkgeverscommissies,’ schrijft de VNG.

Afgeleid van burgemeester

Het advies in de brief stelt dat het inkomen van de griffier als algemene regel net onder het burgemeesterssalaris zou moeten liggen: ‘Wij adviseren gemeenteraden hun griffier in te schalen op schaalniveau burgemeester -1 of -2. Vertaald naar de verhoudingen in de interne driehoek betekent dit dat uw griffer gelijk aan, dan wel 1 schaal onder de gemeentesecretaris wordt ingeschaald.’ De gemeentesecretaris vormt samen met de griffier en burgemeester de ‘interne driehoek’ bij gemeenten.

‘Concreet betekent dit advies de griffierfunctie niet langer in te schalen op basis van een functiewaarderingssystematiek maar een inschaling toe te passen die afgeleid is van de burgemeester. Daarmee is een koppeling met de gemeentegrootte (en dus ook omvang van raad en griffie) gewaarborgd en ontstaat balans in de interne driehoek.’

‘Niet van de VNG’

De beroepsverenigingen wekten de indruk dat hun advies gesteund werd door de VNG, maar de gemeentekoepel neemt daar nu afstand van. ‘Dat laatste advies komt niet van de VNG. De route naar een juiste inschaling loopt via de werkgeverscommissie en de gemeenteraad. Zij besluiten over het profiel en de werkzaamheden van de griffier. Het is dus aan de werkgeverscommissies om de werkzaamheden van de griffier goed te formuleren. En daarbij HR (‘human resources’) te betrekken zodat de inschaling past bij zwaarte van de beschreven functie.’

De ’traditionele functiewaardering’ is precies waar de beroepsverenigingen niets meer in zien. Al sinds 2020 is er een generiek functieprofiel voor de griffier, maar dit zou nog onvoldoende tot een ‘bijpassende waardering’ leiden. ‘Zo blijven in veel gemeenten de waarderingsverschillen in de ambtelijke top tussen enerzijds burgemeester en gemeentesecretaris en anderzijds de griffier groot,’ aldus de beroepsorganisaties. Ook zijn er nu fikse verschillen in salaris tussen gemeenten.

Ongewenste discussies

De Vereniging van Griffiers dringt al langer aan op een landelijke norm in plaats van lokale invulling. ‘De VvG vindt dat met het centraal normeren van de inschaling van griffiers ongewenste discussies op decentraal niveau kunnen worden voorkomen en pleit ervoor dit voortvarend ter hand te nemen,’ schreef de vereniging in april aan de minister van Binnenlandse Zaken.