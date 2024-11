Brandbrief wethouders over geldgebrek en groeiend aantal taken

Wethouders overwegen actie te gaan voeren omdat ze vanuit het Rijk steeds meer taken krijgen, maar steeds minder geld. Ze overhandigen daarvoor een brandbrief aan minister Uitermark van Binnenlandse Zaken. Wat de acties kunnen inhouden kon een woordvoerder van de Wethoudersvereniging dinsdag nog niet zeggen.

Tijdens de Wethoudersconferentie overhandigen de wethouders woensdag deze brandbrief. Daarin reppen ze over de nood die ze voelen. ‘Een steeds groter deel van het beleid dat in Den Haag gemaakt wordt, gaat door de handen van wethouders. Tegelijkertijd zien we het afbreukrisico voor wethouders toenemen. Denk aan de grotere politieke versplintering, agressie en intimidatie die stijgen, financiële verhoudingen die totaal uit het lood zijn geslagen en de sterk toenemende grilligheid van rijksbeleid.’

Meer geld

Volgens de bestuurders hebben gemeenten meer geld nodig om hun taken te kunnen uitvoeren en is het nodig te investeren in hun kennis en ontwikkeling. De samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten zou moeten verbeteren.

De wethouders roepen Uitermark op het bij andere ministers op te nemen voor de gemeenten. ‘Te vaak wordt onder druk van de Tweede Kamer of ministeries beleidsvrijheid van wethouders ingeperkt of budget gekort. Neem uw positie als hoeder van de democratie!’

Alarm over bezuinigingen

Ongeveer een maand geleden sloeg de Wethoudersvereniging ook al alarm over de bezuinigingen op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens de directeur van de Wethoudersvereniging Jeroen van Gool zetten de plannen wethouders met de rug tegen de muur om hun inwoners te helpen gezond te leven. ‘Wethouders worden keer op keer voor de bus gegooid, terwijl Den Haag wegkijkt voor de gevolgen. Dit doet afbreuk aan een betrouwbare overheid.’