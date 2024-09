Digitale toegankelijkheid sites en apps overheid flink verbeterd

Websites en apps van de overheid verbeterden in de eerste helft van 2024 qua toegankelijkheid. Het aantal toegankelijkheidsverklaringen groeide met 16 procent, bij gemeenten zelfs met ruim 62 procent. Ook het aantal verklaringen met een A- of B-status nam flink toe. Dit blijkt uit halfjaarcijfers van DigiToegankelijk.

De cijfers komen uit het Dashboard DigiToegankelijk. Hierin publiceren overheidsorganisaties hun toegankelijkheidsverklaringen. Dit toont aan in hoeverre de organisatie al toegankelijk is als het om hun digitale kanalen gaat, zoals websites en apps. Dat kan gaan om een A-status (als een middel volledig aan de wet voldoet) tot en met E-status (waarbij er nog geen verklaring is).

Meer toegankelijke verklaringen

Het totaal aantal verklaringen in het Dashboard DigiToegankelijk groeide dus in het eerste half jaar van 2024. Het het aantal verklaringen met een A-status nam zelfs met 18 procent toe. Inmiddels heeft 6 procent van alle websites en apps bij de overheid een verklaring met een A-status, zo schrijft de organisatie.

Het percentage overheidswebsites en -apps dat status A, B of C heeft (en dus voldoet aan de wet) is gelijk gebleven. Dit komt opnieuw uit op 39 procent. De verhouding tussen de statussen A, B en C is het afgelopen halfjaar veranderd. Zo zijn er bijna de helft minder verklaringen met status C en veel meer verklaringen met status A of B. Overheidsorganisaties werken dus aan de toegankelijkheid van hun middelen, zo is de conclusie.

Gratis onderzoeksrapporten

De cijfers zijn onder andere te verklaren doordat leveranciers van websites en apps onderzoeksrapporten beschikbaar stellen aan overheidsorganisaties. Hiermee kun je als overheidsorganisaties een verklaring (deels) onderbouwen. Dat maakt het makkelijker om status A of B te behalen.

Signaleringsbrieven

Daarnaast helpen ook de signaleringsbrieven die DigiToegankelijk sinds dit jaar stuurt. Organisaties die nog niet voldoen aan de wet voor digitale toegankelijkheid kregen zo’n brief. ‘Hierop kwam een positieve respons: veel organisaties hebben na de brief actief stappen gezet om hun websites en apps te verbeteren.’

Betere data

Halverwege dit jaar staan er 8874 websites en apps geregistreerd in het Dashboard DigiToegankelijk. Eind 2023 waren dit er 8974. Reden voor de daling is dat het aantal met een E status significant is afgenomen van 3745 naar 2789. Daarnaast is de kwaliteit van de data in het dashboard sterk verbetert. Niet correcte en overtollige informatie is gecorrigeerd of verwijderd.

Groei voor gemeenten

In 2023 groeide het aantal toegankelijkheidsverklaringen van gemeenten met 62,4 procent naar 2929. En ook in eerste 6 maanden van 2024 steeg het aantal verklaringen, met 17,1 procent naar 3430. Het aantal verklaringen dat voldoet aan de wettelijke verplichting daalde overigens licht met 2,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Het terugzetten van verklaringen met een C-status naar een D-status is de belangrijkste oorzaak. Sinds 1 april 2024 is dit de regel voor verklaringen die langer dan een half jaar status C hebben.

Verbetering

Het aantal verklaringen met een A- of B-status steeg flink met 32,6 procent. Sites en apps die al voldoen aan de wettelijke verplichting worden dus verder verbeterd. Veel gemeenten gebruiken de onderzoeken die leveranciers beschikbaar stellen om een toegankelijkheidsverklaring mee te onderbouwen.

Het aantal E-statussen bij gemeenten daalde flink (van 2574 naar 1848). Dat komt doordat websites en apps zijn opgeschoond, een verklaring krijgen of omdat de verantwoordelijkheid verlegd is naar een andere organisatie.