Waarschuwingsbrief over ontoegankelijke sites en apps

Gemeenten en andere overheidsinstanties zijn met een brief gewaarschuwd over websites en mobiele apps, waarvan de minimale status van digitale toegankelijkheid al verliep of binnenkort verloopt. Vanaf 1 april voldoen deze niet (meer) aan de wettelijke eisen, dus actie is nodig.

De sites en apps waar het om gaat, zijn als ontoegankelijk aangemerkt, zo schrijft Programmamanager DigiToegankelijk Manfred Rosenboom in zijn brief. De overheidsorganisaties worden opgeroepen aan de slag te gaan en hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Het doel van dit signaal is om het naleven van de wettelijke verplichting rond digitale toegankelijkheid te stimuleren. De brief is verstuurd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Statussen

Overheden hebben sinds 5 jaar de wettelijke plicht om websites, intra- en extranetten en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Toen werd het Tijdelijk besluit digitale­ toegankelijkheid overheid van kracht. De Wet digitale overheid werd in maart vorig jaar aangenomen door de Eerste Kamer en dient nu als grondslag van het Besluit.

Er zijn verschillende statussen ontwikkeld in het kader van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (Bdto). Zo is er een A-status waarbij aan alle toegankelijkheidseisen wordt voldaan. Bij B is daar niet geheel aan voldaan, bij een C-status is een verklaring gepubliceerd en een toegankelijkheidsonderzoek ingepland. Met een D-status voldoet de organisatie niet aan de wettelijke verplichting voor digitale toegankelijkheid.

Maatregelen nemen

De brief is gestuurd naar overheidsorganisaties met een website of app met een C-status die per 1 april 2024 of eerder verloopt. Rosenboom spoort aan om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de toegankelijkheid van deze kanalen te verbeteren, en vast te leggen in toegankelijkheidsverklaringen. ‘U kunt natuurlijk ook besluiten om bepaalde websites en of apps uit te faseren.’

De informatie hiervoor is opgehaald uit het Dashboard DigiToegankelijk waar gemeenten sinds kort ook hun status kunnen bekijken. Uit het dashboard blijkt dat op dit moment 40 procent van de overheidssites en apps aan de wettelijke verplichting voldoet en een status A,B of C heeft. Een status A komt voor bij 5 procent van de sites en apps, zij voldoen aan alle toegankelijkheidseisen.

Aanjaagteam

De VNG heeft een Aanjaagteam digitale toegankelijkheid. Dit team stimuleert en ondersteunt gemeenten om te voldoen aan de verplichtingen. Het aanjaagteam beheert een forum over digitale toegankelijkheid en publiceert ook praktische instrumenten en handreikingen.