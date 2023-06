Digitale toegankelijkheid overheidssites wordt zichtbaar

In maart werd het dashboard DigiToegankelijk gelanceerd, dat laat zien hoe toegankelijk de websites en apps van de overheid zijn. Voor het eind van dit jaar wordt hierop zichtbaar welke instanties al voldoende of juist onvoldoende presteren op dit gebied.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites. Een begrijpelijke site of app maakt het verschil om mee te kunnen doen. Het Dashboard DigiToegankelijk, dat dit dit voorjaar werd gelanceerd, laat in één overzicht zien hoe toegankelijk de websites en apps van de Nederlandse overheid zijn.

Overzicht

De tool bevatte toen ruim 4100 websites en apps, daarvan voldeden er bijna 3000 aan de wet rond digitale toegankelijkheid. Op dit moment bevat de tool ongeveer 4400 sites en apps van onder meer gemeenten. Daarvan voldoen er 3050 aan de wettelijke verplichting en 374 voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Via de zoekfunctie kun je zien hoe jouw gemeente ervoor staat.

Transparantie

Maar de verwachting is dat er meer dan 15.000 overheidssites en apps zijn. Dat betekent dat een groot deel nog niet in het dashboard staat. DigiToegankelijk wil alle actuele informatie in het dashboard tonen. ‘Deze transparantie is nodig om de volgende stap te zetten in de verbetering van digitale toegankelijkheid: overheidsinstanties aanspreken op hun verantwoordelijkheid door middel van toezicht’.

Inventarisatie

De komende maanden inventariseert de organisatie daarom welke websites en apps nog ontbreken. De bedoeling is om voor het einde van 2023 zichtbaar welke overheidsinstanties voldoende of juist onvoldoende presteren op dit gebied.

Het dashboard toont nu alleen websites en apps waarvoor een toegankelijkheidsverklaring is opgesteld. Maar van alle websites en apps die nog op de lijst staan, wordt de komende maanden achterhaald of ze inderdaad van de overheid zijn en van welke. DigiToegankelijk stuurt hiervoor in juni inventarisatielijsten naar de overheidsinstanties. Zij worden gevraagd de lijst te checken en te bevestigen.

Toegankelijkheidsverklaring

Als een site of app inderdaad bij de betreffende instantie hoort, moet er een toegankelijkheidsverklaring komen. Daarna wordt de site of app zichtbaar op het dashboard. Wordt de verklaring niet ingediend, dan krijgen de digitale middelen in het dashboard de status ‘Geen verklaring.’ Als na zes weken niet bekend is of de instantie verantwoordelijk is, dan wordt dit zichtbaar in het dashboard met de aanduiding ‘Verantwoordelijke niet definitief vastgesteld.’

Hulpmiddel

De tool is onderdeel van een aanpak om websites en apps van de overheid sneller toegankelijk te maken. Dit gebeurt vanuit het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DigiToegankelijk TOP). Maar daarnaast is het dashboard volgens de makers ook een hulpmiddel voor overheidsinstanties om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van hun eigen digitale communicatie. Een toegankelijkheidsfunctionaris of een interne toezichthouder kan de tool gebruiken om te checken voor welke websites en apps de overheidsinstantie verantwoordelijk is en wat de status van de digitale toegankelijkheid is.