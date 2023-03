Nieuw dashboard geeft inzicht in digitale toegankelijkheid

Het nieuwe dashboard DigiToegankelijk laat in één overzicht zien hoe toegankelijk de websites en apps van de overheid zijn, waaronder gemeenten. Er is nog werk aan de winkel: van de ruim 4100 websites en apps die de tool bevat, voldoen bijna 3000 aan de wet rond digitale toegankelijkheid.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites. Een duidelijke en begrijpelijk site of app maakt het verschil om mee te kunnen doen. Het nieuwe Dashboard DigiToegankelijk laat in één overzicht zien hoe toegankelijk de websites en apps van de Nederlandse overheid zijn. Het dashboard wordt tijdens een webinar op 16 maart gelanceerd en is vanaf dan te gebruiken.

Hulpmiddel

De tool is onderdeel van een aanpak om websites en apps van de overheid sneller toegankelijk te maken. Dit gebeurt vanuit het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DigiToegankelijk TOP).

Het dashboard is een hulpmiddel voor onder meer gemeenten. Een toegankelijkheidfunctionaris of een interne toezichthouder kan het digitale overzicht gebruiken om te checken voor welke sites en apps de organisatie verantwoordelijk is. Daarnaast is de status van de digitale toegankelijkheid van de gemeente direct te checken. Hiermee biedt het dashboard ook handvatten voor toezicht.

‘Werk aan de winkel’

Het dashboard geeft inzicht en zet aan tot actie, aldus de makers. ‘Want er is werk aan de winkel.’ Het dashboard bevat op dit moment ruim 4100 websites en apps. ‘Bijna 3000 daarvan voldoen aan de wet rond digitale toegankelijkheid. Maar de inschatting is dat er in totaal meer dan 10.000 overheidswebsites en apps zijn. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard is het van belang dat het alle actuele overheidswebsites en apps bevat.’

Toegankelijkheidsverklaring

Het dashboard toont op dit moment alle sites en apps met een toegankelijkheidsverklaring. Om de tool compleet te maken, werkt DigiToegankelijk TOP aan een overzicht van overheidswebsites en apps die nog niet zo’n verklaring hebben. De organisatie legt dit de komende tijd voor aan overheidsorganisaties met de vraag het te controleren en aan te vullen.