Inwoners betrekken met een prijsvraag of actie

Beeld: gemeente Zuidplas

Betrokkenheid, bewustwording en het gevoel om mee te kunnen bepalen: het betrekken van inwoners door gemeenten kent veel voordelen. Van een nieuwe naam bedenken voor een dorp of stadsbos, tot kindertekeningen in de strijd tegen zwerfafval. Gemeenten zetten hier onder meer prijsvragen, fotowedstrijden en andere acties voor in.

Het college van de gemeente Zuidplas is op zoek naar een naam voor het nieuwe dorp in de gemeente. Dat wil Zuidplas samen doen met inwoners en andere geïnteresseerden. De gemeente heeft hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Originele namen kunnen de hele maand juni nog worden ingestuurd.

Voorwaarden voor de wedstrijd

Er is een aantal voorwaarden. Zo moet de naam makkelijk uit te spreken en te onthouden zijn. Ook moet de naam niet verward kunnen worden met bestaande, steden, dorpen en wijken. Verder moet de nieuwe naam voor het dorp aantrekkingskracht hebben, geloofwaardig zijn, verbonden zijn aan het gebied, een toeristische waarde hebben en moet hij ook nog passen bij het concept en het bestemmingsplan.

Uit de inzendingen stekt een commissie een top 3 samen. Vervolgens mogen alle mensen die in Zuidplas wonen of werken stemmen op hun favoriet. In het najaar wordt dan duidelijk wat de nieuwe naam van het dorp zal zijn. De prijswinnende naamgever krijgt een jaar lang gratis fruit.

Samen op zoek naar een naam

Ook in andere gemeenten vinden er acties of wedstrijden plaats om samen een nieuwe naam te bedenken voor een plek of gebouw. Zo deed de gemeente Maasgouw een oproep voor het bedenken van een naam voor het nieuwe gemeenschapshuis. Dit is de plek waar verenigingen terecht kunnen voor hun activiteiten en inwoners elkaar ontmoeten. Inmiddels zijn er uit 73 ingediende suggesties 5 namen gekozen, waarop inwoners hun stem uit kunnen brengen. Dat kan nog tot halverwege juni.

De gemeente Eindhoven zoekt nog een naam voor een stadsbos en de gemeente Haarlemmermeer vraagt inwoners mee te denken over namen voor nieuwe wegen, paden, bruggen en de recreatieplas in PARK21, een groene recreatieplek.

Duidelijke taal gevraagd

Inwoners krijgen ook de kans om mee te denken over andere lokale initiatieven. Zo organiseert gemeente Zandvoort samen met de gemeente Haarlem op 19 juni de Wedstrijd Duidelijke Taal 2024. Inwoners van de gemeenten, raadsleden en ambtenaren kunnen meedoen. Het doel is een duidelijke tekst te schrijven zonder moeilijke zinnen. De achtergrond van de wedstrijd is dat duidelijke taal nodig is om elkaar te begrijpen. ‘Nu begrijpen inwoners niet altijd wat ambtenaren schrijven.’ De teksten worden getoetst door een jury onder leiding van Erik van Muiswinkel.

‘Tholen door mijn ogen’

Ook via fotografie kunnen inwoners hun betrokkenheid tonen. De gemeente Tholen organiseerde dit voorjaar samen met de lokale promotionele stichting Tholen Beter Bekend een fotowedstrijd met als thema ‘Tholen door mijn ogen’. Hiermee laten inwoners of bezoekers van de plaats zien hoe zij Tholen ervaren en waarnemen. ‘Het moedigt de deelnemers aan om hun creativiteit en unieke kijk op de plaats vast te leggen,’ zo schreef de gemeente over de wedstrijd.

De winnende foto’s komen op de omslag van de nieuwe gemeentegids. Ook de mooiste ‘belevingsfoto’, waarop je ziet hoe mensen genieten in Tholen, komt in de gemeentegids. De foto’s worden daarnaast gebruikt voor promotionele activiteiten. De makers van de 3 meest gewaardeerde foto’s en die van de beste belevingsfoto, ontvingen een cadeaubon, die ze bij een lokale ondernemer kunnen verzilveren.

Kindertekeningen op reclameborden

In de gemeente Den Helder hangen sinds kort posters met kindertekeningen in de strijd tegen zwerfafval. Ze zijn gemaakt door basisschoolleerlingen en voorzien van gedichten van de stadsdichter. De tekeningen werden gemaakt in het kader van het project Stop Zwerfafval. Wijkbeheerders, de kinderraad, basisscholen en de groene stichting Helderse Vallei werkten samen aan het project mee.

Wethouder Camara: ‘Het probleem van zwerfafval is een speerpunt van de kinderraad. Leerlingen van basisscholen in Den Helder en Julianadorp pakken samen met de kinderraad dit probleem aan. Deze posteractie is een prachtig voorbeeld van kinderen die zich inzetten voor hun leefomgeving.’