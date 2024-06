Verkiezingsdag: de stembureaus zijn open

Om 07.30 uur gingen de stembureaus in gemeenten open voor de Europees Parlementsverkiezingen. Het overgrote deel blijft open tot 21.00 uur.

Bijzondere en mobiele stembureaus mogen afwijken van de openstellingsregels. Ze mogen eerder of later opengaan of eerder sluiten, maar niet later dan 21.00 dichtgaan. En ze moeten 8 aaneengesloten uren open zijn.

Onder de stemlokalen die eerder zijn opengegaan zijn ruim 20 treinstations. In totaal kunnen mensen deze donderdag in zo’n 45 stations hun stem uitbrengen. Het eerste stationsstembureau, op station Winterswijk, is al om 05.00 uur opengegaan, gevolgd door Breda en Aalten om 05.15 uur.

Eerste EU-land

Nederland stemt vandaag als eerste EU-land voor het nieuwe Europees Parlement. Dat trekt de aandacht van de rest van Europa – ook omdat Nederland sinds de verkiezingsoverwinning van de PVV geldt als voorloper van een mogelijke Europese ruk naar rechts. Van de 720 Europarlementariërs kiest Nederland er 31.

De PvdA onder leiding van Frans Timmermans werd 5 jaar geleden royaal de grootste partij. Maar ditmaal liggen de sociaaldemocraten, ook nu ze samen optrekken met GroenLinks, volgens opiniepeilers nek-aan-nek met de PVV van Geert Wilders. Die haalde in 2019 maar één zetel. Dat de partij van Wilders het nu zoveel beter lijkt te gaan doen, tekent de opkomst van radicaal-rechts in Europa, klinkt het in Brussel. Ook in landen als Frankrijk, Italië en België staan medestanders van Wilders op winst.

Zondag

De meeste EU-lidstaten stemmen zondag, en pas daarna mag de verkiezingsuitslag worden bekendgemaakt. Toch krijgt Nederland donderdagavond hoogstwaarschijnlijk al een betrouwbaar beeld van de uitslag. De NOS en onderzoeksbureau Ipsos komen meteen na het sluiten van de stembussen met een zogeheten exitpoll, een peiling onder kiezers die hebben gestemd.

Opkomst

De opkomst bij de Europese verkiezingen in Nederland is nooit hoog. De vorige keer nam nog geen 42 procent van de kiesgerechtigden de moeite om naar de stembus te gaan. En dat was nog meer dan de keren daarvoor. Diverse Nederlandse lijsttrekkers voor het Europees Parlement vrezen dat de opkomst ditmaal niet heel veel hoger zal zijn.

De formatieperikelen in eigen land leiden mogelijk de aandacht af. De Europese campagne kwam traag op gang, en de lijsttrekkers zijn nauwelijks bekend. Het zijn ook nog eens de derde verkiezingen in Nederland in vrij korte tijd, waardoor er kans op stemmoeheid is. In maart vorig jaar waren de Provinciale Statenverkiezingen, in november die voor de Tweede Kamer en vandaag voor het Europees Parlement.