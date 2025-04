‘Geef burgemeester bevoegdheid tegen online relschoppers’

Burgemeesters moeten de bevoegdheid krijgen om onlineoproepen tot rellen of andere verstoringen te laten verwijderen. Dat moet mogelijk zijn bij berichten die aantoonbaar de openbare orde in gevaar brengen of waarbij ‘ernstige vrees’ bestaat daarvoor, vindt de VVD, die een initiatiefwet hiertoe heeft gemaakt.

De liberalen zien online oproepen tot ordeverstoringen als een groeiend probleem. Wie zo’n oproep op bijvoorbeeld sociale media heeft gezet, zou een verwijderingsbevel opgelegd kunnen krijgen van de burgemeester, als het aan de VVD ligt. Wordt het bericht of de uiting niet verwijderd, dan volgt een boete.

Rellen zien aankomen

‘Burgemeesters zien rellen en andere ongeregeldheden in hun gemeente vaak aankomen, simpelweg omdat er online wordt opgeroepen om de straat op te gaan. Ze kunnen nu pas ingrijpen als de ellende daadwerkelijk plaatsvindt,’ zegt zo stelt VVD-Kamerlid Ingrid Michon.

Zij wil deze ongeregeldheden voorkomen door eerder ingrijpen wettelijk mogelijk te maken, zodat zulke oproepen zich niet verder verspreiden en relschoppers aantrekken. Burgemeesters riepen hier zelf al eerder toe op.

Ad-hocmaatregelen

Nu nemen burgemeesters vaak ad-hocmaatregelen met verouderde noodbevoegdheden, stellen de liberalen. Daarom is een structurele oplossing nodig die beter aansluit bij de digitale realiteit, wil de VVD. De partij legt de verantwoordelijkheid voor de maatregel alleen bij de burgemeester en niet bij socialemediaplatforms of internetproviders.

Volgens Michon gaat het niet om reguliere oproepen tot demonstraties, maar om berichten ‘die doelbewust aanzetten tot onrust en wanorde’. Tientallen burgemeesters hadden al in 2023 bij het toenmalige kabinet aangedrongen op bevoegdheden om op te treden tegen dit soort situaties.