Vlaggen op stadhuis halfstok om ramp MH17 te herdenken

In veel gemeenten hangen vandaag de vlaggen halfstok op het gemeentehuis of andere publieke gebouwen. Het is precies 10 jaar geleden dat vlucht MH17, onderweg van Schiphol naar Maleisië, werd neergehaald in het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.

Onder meer Zoetermeer heeft besloten dat de vlag halfstok gaat bij het stadhuis, ‘als eerbetoon aan de overledenen van deze ramp en als blijk van steun aan de nabestaanden’. Katwijk doet dat ook. De vliegramp liet volgens die gemeente ‘diepe sporen na in onze samenleving. Wij willen hiermee ons medeleven en onze steun betuigen aan de nabestaanden en alle betrokkenen’.

Vandaag is het 10 jaar geleden dat de vliegramp met de MH17 plaatsvond. Op de overheidsgebouwen hangt de Nederlandse vlag vandaag halfstok. Ook wij staan vandaag stil bij deze tragische gebeurtenis. pic.twitter.com/4ITCDPvEmI — Gemeente Voorschoten (@GemeenteVSN) July 17, 2024

Halfstok

Ook bij het Cultuurhuis in Doorn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hangt de Nederlandse vlag woensdag halfstok. Andere gemeenten die dit doen zijn onder meer Amersfoort, Breda, Brummen, Goeree-Overflakkee, Schagen en Zuidplas. Rotterdam, Den Haag en Utrecht hadden maandag al bevestigd dat zij de vlag halfstok hangen als herdenking van de vliegramp.

Herdenking

De gemeente Hilversum organiseerde een herdenking bij het MH17-monument in het Dudokpark voor de 15 omgekomen inwoners. ‘MH17 heeft een blijvend litteken in onze gemeente veroorzaakt. Op woensdag 17 juli staan wij bij het herdenkingsmonument samen met nabestaanden opnieuw stil bij deze onvoorstelbare ramp, herdenken onze Hilversumse slachtoffers en steunen samen de nabestaanden in hun verdriet’. Net als de landelijke MH17-herdenking wordt ook de Hilversumse officiële herdenking na 2024 iedere 5 jaar georganiseerd.