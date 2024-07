Huishoudens met steun uit Noodfonds Energie ruim verdubbeld

Foto: ANP ROBIN UTRECHT

Bijna 111.000 huishoudens krijgen steun voor het betalen van hun energierekening, ruim 2 keer zoveel als vorig jaar. Dit meldt het Tijdelijk Noodfonds Energie, na het beoordelen van bijna alle subsidieaanvragen.

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening konden van januari tot en met maart dit jaar subsidie aanvragen uit het noodfonds. Volgens het noodfonds waren dat er meer dan 194.000. Het aantal aanvragen ligt veel hoger dan vorig jaar omdat de regeling dit jaar is versoepeld, waardoor meer mensen in aanmerking komen. Ook is er meer geld beschikbaar.

Half jaar

Huishoudens krijgen gemiddeld 97 euro per maand om te helpen bij het betalen van hun energierekening, aldus het noodfonds. Na goedkeuring krijgen inwoners een half jaar steun. Energieleveranciers verrekenen de subsidie in de energierekening. Hoeveel aanvragen zijn afgewezen is niet bekend.

De meeste aanvragen kwamen volgens het noodfonds uit Rotterdam, bijna 13.000 huishoudens uit die stad wilden steun ontvangen. Afgezet tegen het aantal inwoners kwamen de meeste verzoeken uit de Groningse gemeente Pekela. Hier vroeg bijna 5,5 procent van de huishoudens subsidie aan.

Voorwaarden

Om energiesubsidie te krijgen mag het bruto-inkomen van een huishouden maximaal 200 procent van het sociaal minimum zijn, met vakantiegeld erbij. Voor alleenstaanden komt dit neer op 3200 euro per maand en voor samenwonenden op 4480 euro. Verder moet minstens 10 procent van het inkomen opgaan aan de energierekening. Voor mensen met een inkomen onder het sociaal minimum ligt de grens lager.

Wijzen op steun

Vorig jaar vroegen 83.000 huishoudens energiesteun aan. Ruim 50.000 huishoudens kregen die uitgekeerd, 43,7 miljoen euro in totaal. Dit keer is 84 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel komt van het Rijk, energieleveranciers hebben er ook geld in gestopt. In tegenstelling tot bij de energietoeslag hebben gemeenten geen rol in de uitvoering. Ze kunnen inwoners wel wijzen op de steun voor hulp bij energiekosten en velen doen dat ook.

Noodfonds

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is in 2022 opgericht nadat de energieprijzen flink waren gestegen door de inval van Rusland in Oekraïne. Het noodfonds verwacht dat gerichte steun de komende winters nodig blijft voor mensen met een laag inkomen die hun huis niet goed kunnen verduurzamen.