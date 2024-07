Zomertijd: goed nieuws voor tijdens het reces

Goed nieuws: het is eindelijk echt zomer! Tijd voor positieve berichten en goed nieuws. Ter informatie en inspiratie, om de batterij weer op te laden tijdens de recesperiode.

Het college van Zuidplas was recent op zoek naar een naam voor het nieuwe dorp in de gemeente. Om inwoners te betrekken en te informeren schreef Zuidplas een prijsvraag voor een originele naam uit. In een maand tijd zijn meer dan 2200(!) namen ingezonden. Een beoordelingscommissie stelt na de zomervakantie een top 3 samen waarop gesteld kan worden. Overigens was er wel wat commotie rondom de juryleden. Twee lokale verenigingen die in de jury zaten riepen vroegtijdig op om te stemmen op een bepaalde inzending. Hun plek wordt nu ingenomen door twee oud-wethouders.

Succes voor de visdeurbel

De Utrechtse visdeurbel, waarbij je online aan de bel kon trekken om vissen door de Weerdsluis te helpen en via een onderwatercamera kon meekijken, trok dit jaar recordaantallen bezoekers. Zo werd de site meer dan 20 miljoen keer bezocht. Ruim 150.000 keer werd er aangebeld om vissen door de Weerdsluis te helpen. Door middel van een tweetalige site en wekelijkse journaals werd een interactief gezicht gegeven aan de campagne ‘Onderdompelen’. Ook internationaal was er veel belangstelling en media-aandacht. En er werden veel bijzondere vissen zoals palingen, karpers en de zeldzame zeelt waargenomen.

Wethouder Linda Voortman: ‘Echt geweldig hoe elk jaar de visdeurbel nog geliefder wordt bij Utrechters en mensen ver daarbuiten. Het maakt mij heel trots, omdat het laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water te vergroten.’ De onderwatercamera ging uit op 1 juli, omdat het trekseizoen voorbij is. De visdeurbel is vanaf 3 maart 2025 weer actief.

Struikroven

De gemeente Utrecht ondertekende ook samen met verschillende woningcorporaties, Utrecht Natuurlijk en stichting Struikroven het duurzame Roverspact. Dit om ‘Struikroven’ een integraal onderdeel te maken van alle aankomende sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten in Utrecht, waar groen verloren dreigt te gaan.

Struikroven houdt in dat planten die anders zouden verdwijnen door stedelijke ontwikkelingen, door buurtbewoners worden gered en hergebruikt in de buurt. Ze krijgen een tweede leven in tuinen, op balkons, in boomspiegels of op schoolpleinen. ‘Dit is een prachtig, laagdrempelig initiatief om onze stad steeds groener te maken,’ aldus wethouder Voortman. ‘Het sociale aspect is ook cruciaal voor de verbinding tussen mensen in wijken. Samen maken we Utrecht groener!’

Ook worden de mogelijkheden verkend voor een Roverstuin, een tijdelijke opvangplek voor planten die anders verloren zouden gaan bij stedelijke herinrichting.

Meer kruidenrijk grasland

De crowdfundingscampagne 1001ha kruidenrijk grasland loopt goed. Inmiddels doneerden 45 gemeenten een bedrag, zoals de gemeente Opmeer. Door de actie kunnen melkveehouders uit de deelnemende gemeenten met korting hun land inzaaien met biodivers zaaigoed. Dit zorgt voor een kruidenrijk grasland. Elke ingezaaide hectare scheelt 500 kg kunstmest en daarmee wordt 1000 kg CO² bespaard. Het initiatief komt van Urgenda en LTO Nederland. ‘Het leidt onder meer tot een gezondere bodem, meer insecten, een betere waterberging en -kwaliteit en bovendien tot een forse CO²-reductie’.

Bijna 200 gemeenten breken stenen

Er hebben zich inmiddels bijna 200 gemeenten aangesloten bij Stichting Steenbreek, dat als doel heeft om samen te vergroenen. De teller staat nu op 190. ‘Toen we ruim 9 jaar geleden begonnen, deden er 5 gemeenten mee. Het is mooi om te zien hoe dit netwerk zich heeft uitgebreid,’ aldus directeur Roel van Dijk.

Ook Rijssen-Holten sloot dit jaar aan. ‘Wij willen meer groen in onze gemeente en minder stenen en asfalt. Daar werken wij aan, maar we hebben ook de hulp van onze inwoners en bedrijven nodig’, aldus Maaike Jansen, beleidsmedewerker duurzaamheid. De gemeente streeft naar 30 procent groen per wijk in de openbare ruimte en voor elke woning binnen 300 meter een koele verblijfsplek en meer bomen planten. Om deze doelen te halen kan Steenbreek een rol spelen. ‘Bijvoorbeeld bij een herinrichting van een straat om de bewoners mee te krijgen om hun tuin te vergroenen. Dus echt op projectniveau. En verder bij algemene bewustwordingsacties en bijvoorbeeld flyers maken voor nieuwbouwwijken waar de tuinen nog ingericht moeten worden.’

Met de vakantiegroeten van de burgemeester

En dan is het nu tijd voor vakantie. Maar niet voordat we je nog even de zomergroet van een aantal burgemeesters meegeven. Zoals de burgemeester van Barneveld die een zomerse video uitstuurt. Of burgemeester Marleen Sijbers van Tholen, die inwoners een fijne vakantie west met een open brief. En Joyce Langenacker van Zeist die in een column ook ingaat op inwoners die niet op vakantie kunnen.