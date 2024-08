Participatie in de praktijk: succesvol input ophalen

Inwoners mee laten praten, denken en doen. Kampen, Helmond en Zandvoort gebruiken participatie als middel om gegevens en inzichten op te halen. Met succes.

Zo heeft de gemeente Kampen een succesvolle participatieweek achter de rug. ‘De week leverde talloze mooie gesprekken en een schat aan informatie op,’ zo schrijft de gemeente. Tijdens de week, eind mei, voerden gemeentemedewerkers – die zich hiervoor zelf aanmeldden – 162 gesprekken met inwoners en ondernemers. Iedere dag gingen de gemeentewerkers op verschillende plekken de straat op om het gesprek aan te gaan en zo te horen hoe er wordt gedacht over de dienstverlening van Kampen.

Opvallend grote bereidheid

Wethouder Faber noemt de grote bereidheid om mee te werken opvallend. ‘In totaal zijn er 162 gesprekken gevoerd. De gesprekspartners waren zo divers als het maar kan: jongeren, ouderen, andere groepen inwoners van Kampen, inwoners in complexe situaties, ondernemers en een netwerkpartner. Deelnemers kregen vragen voorgelegd over ervaringen en wensen op het gebied van inwonerbetrokkenheid en dienstverlening.’

Goed rapportcijfer

Uit de gesprekken komen verschillende uitkomsten, die samengevat zijn in een handige infographic. Zo voelt 44 procent van de ondervraagden zich betrokken bij de gemeente, voor 23 procent voelt dat juist anders. Veel inwoners waren positief over het omzien naar elkaar. Ook gaven mensen aan dat ze graag het eigen karakter van de stad en de dorpen willen behouden. Er werd blijvende aandacht gevraagd voor voorzieningen voor jongeren, voor mensen die minder handig zijn met een computer en voor mensen met een smalle beurs.

De participatieweek werd over het algemeen gewaardeerd met een 7 of hoger. Ongeveer 15 procent van de mensen gaf de gemeente een onvoldoende. Communicatie en afhandelingstijd bij vragen werden dan vooral als verbeterpunt genoemd. Het gemiddeld rapportcijfer was een 7,1.

Op de beleidsagenda

Kampen gebruikt de informatie voor het verbeteren van de dienstverlening en het verder betrekken van inwoners bij plannen en beleid. Sommige dingen kunnen snel worden opgepakt, andere informatie gebruikt de gemeente bij het maken van nieuw beleid. De visie op dienstverlening en die op wijkgericht werken staan op de agenda van de gemeenteraad in december dit jaar.

Participatie bij klimaatmissie

In de gemeente Helmond liep er een participatietraject waarbij het klimaat centraal stond. Helmond is, samen met Eindhoven en 100 andere Europese steden, partner in de Europese Klimaatmissie. Een van de ambities is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Helmond organiseerde hiervoor meerdere labs: het doorbraaklab, het solutionslab, het transitielab en klimaatconferenties. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen medewerkers van maatschappelijke organisaties en inwoners bij elkaar om het samen te hebben over de toekomst van de stad en om een klimaatcontract te maken.

Klimaatcontract

Inwoners uit Helmond en Eindhoven werden hiervoor uitgenodigd via de gemeentepagina in de lokale weekkrant en via Facebook, LinkedIn en Instagram. Ook de klimaatburgemeesters probeerden inwoners te motiveren om mee te doen. Inmiddels zijn er honderden inwoners en meer dan 170 maatschappelijke organisaties uit Helmond en Eindhoven bij de Klimaatmissie aangehaakt, zo schrijft de gemeente. Ook is er een klankbordgroep van ongeveer 20 inwoners en worden jongeren uit beide steden in een apart participatietraject betrokken.

Er ligt inmiddels een Klimaatcontract en er zijn verschillende projecten gestart op het gebied van duurzaamheid, zoals schone energie, slim vervoer, het hergebruik van materialen, het terugdringen van de energierekening en klimaatadaptatie.

Betere bereikbaarheid voor de kust

De gemeente Zandvoort heeft een uitdaging die verschillende kustgemeenten zullen herkennen: de bereikbaarheid. Zeker bij mooie dagen. Het gebeurt geregeld dat de wegen, fietspaden en het OV in en op weg naar de gemeente overvol zijn. Zandvoort vroeg daarom samen met de andere regiogemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede en de provincie Noord-Holland inwoners van de badplaats naar hun mening tijdens het project Samen Slim naar Zee. Dit leidde tot een berg aan ideeën die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de kust. Er werden maar liefst 205 ideeën ingediend.

Met de kabelbaan naar het strand

Denk daarbij aan een (terugkeer van) een trambaan of kabelbaan, elektrische deelsteps langs de boulevard, bewaakte fietsenstallingen, shuttlebussen die pendelen naar parkeerplaatsen en een snelfietsstraat. Net als het creëeren van mobiliteithubs, waar je met OV aankomt en het laatste stuk aflegt met deelvervoer, pendeldienst, fiets of scooter. Wethouder Hendriks is enthousiast: ‘De ideeën die zijn ingebracht zullen worden meegenomen in het vervolgproces.’ Dan gaat het wel om ideeën die binnen de spelregels en beleidskaders vallen. In oktober 2024 krijgen alle inwoners de kans om te reageren op het maatregelenpakket. Dit kan nog tot aanpassingen van de maatregelen leiden voordat de provincie en gemeenten hier definitieve afspraken over maken.

Ideeën en advies uit het burgerberaad

Een heel andere vorm van participatie is het burgerberaad, zoals die onder meer in Amsterdam en Den Bosch heeft plaatsgevonden. Tijdens zo’n beraad helpen inwoners de gemeente bij de aanpak van (complexe) maatschappelijke thema’s. Van zorg, huisvesting en klimaat tot de jaarwisseling, vergrijzing en de energietransitie. De opbrengst bestaat uit ideeën, inzichten en adviezen die gemeenten bij het maken van beleid kunnen gebruiken.