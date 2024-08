Vakantie inspiratie: 7 artikelen voor de zomer

De vakantieperiode is aangebroken. Tijd voor reces, reflectie en verdieping. Deze 7 artikelen vormen het perfecte leesvoer voor de zomer. Om je te informeren en inspireren.

Bij Gemeente.nu schrijven we het hele jaar door heel wat artikelen. Sommige van die artikelen verdienen nog eens het podium. Omdat ze nog steeds actueel zijn en van waarde voor wie werkt in gemeenteland.

1. Wijzigingen wetten en regels per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 is er weer het nodige veranderd in de wet- en regelgeving voor gemeenten. Zo traden de Wet seksuele misdrijven en de Wet betaalbare huur in werking, waarbij gemeenten betrokken zijn bij de handhaving. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in wetten en regels.

2. Instagram als preventietool tegen schulden

Veel jongeren weten niet dat ze met geldzorgen en schulden aan kunnen kloppen bij de gemeente. Reden voor Zoetermeer om een Instagram account te openen. ‘Het is een makkelijk te starten en te beheren communicatiemiddel en preventietool, mits je strategie, creativiteit en kennis van marketing op de juiste manier combineert,’ zo licht Naïma Ouled L’Kadi toe. Zij is preventiemedewerker Armoede en Schulden en initiatiefneemster van het account en vertelt erover in de rubriek Goed voorbeeld.

3. Energiearmoede: landelijke aanpak voor lokale situatie

Het mag dan zomer zijn met behaaglijke temperaturen, het onderwerp energiearmoede blijft op de agenda staan. Zo stellen FIXbrigade Nederland, Energie Samen en Energiebank dat ’een sociaal-maatschappelijke benadering de meest effectieve aanpak is om energiearmoede te bestrijden.’ Zij werken samen vanuit een landelijk programma onder de noemer ‘Lokale Energiearmoedeaanpak’ (LEA). De kern van hun aanpak richt zich op het activeren en ondersteunen van lokale initiatieven. De werkwijze wordt onderschreven door recent onderzoek van TNO.

4. Lachgascilinders: ‘Voer het statiegeldsysteem weer in’

De problematiek met lachgascilinders is recent opnieuw op de agenda gezet. Zo waarschuwde de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD) dat de extra kosten voor de verwerking van lachgascilinders kunnen leiden tot een extra afvalstoffenheffing van 25 tot 30 euro voor inwoners. De NVRD pleit er onder andere voor om het statiegeldsysteem weer in te voeren. Een overzicht van de stand van zaken.

5. Gemeenten moeten aan de slag met ‘uitdaagrecht’

Gemeenten die nog geen participatieverordening hebben met een regeling voor het ‘uitdaagrecht’, moeten dit uiterlijk 1 januari 2027 op orde hebben. De Eerste Kamer stemde onlangs voor de nieuwe verplichtingen, die burgers meer invloed geven op de lokale uitvoering. Bedenkingen waren er in overvloed, maar niet bij het kabinet.

6. Omgevingsvisie zaait verwarring

De omgevingsvisie is slechts richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkelingen in een gemeente op langere termijn. Maar het nieuwe instrument onder de Omgevingswet kan inwoners snel op het verkeerde been zetten. Dat bleek nog niet zo lang geleden in Utrecht en Den Helder.

7. Initiatieven om armoede te bestrijden

Gemeenten bieden verschillende soorten hulp aan inwoners die niet goed kunnen rondkomen. Boven op landelijke regelingen zijn er vaak ook lokale initiatieven in de strijd tegen armoede. Gemeente.nu selecteerde 9 bijzondere praktijkvoorbeelden. Van een gratis straattandarts tot kosteloze voedselpakketten voor huisdieren.