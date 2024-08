5 goede voorbeelden: van innovatiehuis tot afsluitingen voorkomen

Voor de rubriek Goed voorbeeld selecteert de redactie van Gemeente.nu allerlei inspirerende voorbeelden uit de praktijk en vraagt de betreffende gemeenten om hun kennis te delen. Zodat je er als gemeentewerker je voordeel mee kunt doen en niet altijd het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

1. Innovatiehuis toont opties toekomstig bouwen

Voldoende, betaalbare en duurzame woningen: het is de uitdaging van nu. In Enschede opende recent het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen, een woonhuis waarin verschillende voorbeelden op het gebied van duurzaam (ver)bouwen worden getoond. Het innovatiehuis in gemeente Enschede is bedoeld voor het bij elkaar brengen van partijen uit de bouwbranche en het delen van kennis tussen alle relevante organisaties. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de provincie Overijssel en woningcorporatie Domijn. ‘Innovatie en samenwerking is essentieel,’ zegt Harm de Vries, projectmanager bij de gemeente Enschede.

2. Boules in je buurt

In de gemeente Meierijstad konden inwoners meedoen aan Boules in je Buurt. Een laagdrempelige activiteit, waarbij wijkgenoten jeu-de-boules met elkaar kunnen spelen. Dat kan helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Coördinator Marlies Liebregts: ‘Sport is voor ons hét middel om meer ontmoetingen te stimuleren.’ In de rest van 2024 gaan Roosendaal, Breda en Meierijstad er mee door en zorgen zij met Boules in je Buurt voor het verzachten van eenzaamheid in de eigen gemeente.

3. Amersfoort: Europese stad van het jaar

Gemeente Amersfoort werd eind 2023 door The Academy of Urbanism uitgeroepen tot European City of the Year 2023. De jury prees de stad vooral vanwege de kwaliteit van leven en vernieuwing, terwijl uniek erfgoed en karakter behouden blijven. ‘Amersfoort groeit, maar voelt op sommige plekken nog steeds als een groot dorp.’ Gemeente.nu vroeg wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke Ordening) naar de redenen waarom de gemeente als beste uit de bus kwam.

4. Archeologische burgerparticipatie zeer succesvol

Tijdens het project ‘Heel Heerlen Graaft!’ zijn 150 inwoners samen met archeologen op zoek gegaan naar Romeinse resten in achtertuinen. Het idee was om zo meer zicht te krijgen op de Romeinse geschiedenis van de stad en het Heerlen van vroeger beter in kaart te brengen. Deze archeologische burgerparticipatie zorgde voor verschillende nieuwe inzichten.

5. Persoonlijke aanpak voorkomt afsluitingen

Een proef van gemeente Arnhem en netbeheerder Liander moest voorkomen dat huishoudens werden afgesloten van gas en elektra vanwege achterstallige betalingen. Samen voorkwamen de partijen veel afsluitingen. De sleutel? ’Mensen actief en persoonlijk benaderen’.