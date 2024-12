Nieuwe adviezen om bewegen te stimuleren 

Het aantal mensen in de bijstand is gestegen. Eind september 2024 waren dit er 404.000 in vergelijking met 398.00 mensen vorig jaar rond dezelfde tijd. Vooral jongeren tot 27 jaar en mensen met een migratieachtergrond zorgen voor aanwas, zo blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS. Het is het vijfde kwartaal op rij dat het... lees verder