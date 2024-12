Goed decembernieuws: positief het jaar afsluiten

Het einde van het jaar nadert. Geen mooier moment om in te zoomen op positieve ontwikkelingen en bijzondere initiatieven. In het kader van de kerstgedachte, ter inspiratie, of als opsteker voor het nieuwe jaar.

Niet voor iedereen zijn lekker eten en cadeautjes onder de boom vanzelfsprekend deze dagen. Gemeente.nu ging op zoek naar positieve initiatieven die er toedoen, op hun eigen manier. Verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Extraatje voor minima

Het college van Hengelo komt deze feestmaand met een gebaar naar de huishoudens met een laag inkomen. Inkomensgroepen tot 120 procent van bijstandsniveau ontvangen eenmalig een VVV-cadeaukaart ter waarde van 40 euro. Hiermee wil de gemeente zorgen dat ook minima kunnen meedoen aan de feestdagen.

In de gemeente Middelburg loopt een vergelijkbaar initiatief. Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen werden in de Zeeuwse hoofdstad verrast met een cadeaubon voor de feestdagen. Zo deelt Middelburg 25 euro tegoed uit voor een speelgoedwinkel, en 25 euro aan ‘Middelburgse muntjes’ die uitgegeven kunnen worden bij lokale ondernemers.

Omdat niet alle rechthebbenden in beeld zijn bij de gemeente, kunnen gezinnen met een laag inkomen zich ook zelf aanmelden.

Restaurants tegen eenzaamheid

Een plek waar je samen kunt eten voor een betaalbare prijs verdient hulp van de gemeente, bedacht Rotterdam. Daarom krijgen bestaande en nieuwe zorg- en wijkrestaurants een lokale subsidie. De gemeente wil dat er in de stad méér plekken komen waar ouderen elkaar kunnen zien, samen kunnen eten en kunnen meedoen aan activiteiten.

Naarmate ouderen langer zelfstandig wonen, zijn deze restaurants extra belangrijk volgens Rotterdam. ‘Hier kunnen zij nieuwe mensen leren kennen, met anderen praten en meedoen aan activiteiten. Dit helpt tegen eenzaamheid en zorgt voor meer verbondenheid in de buurt.’

Recordaantal tegels verwijderd

Goed groen nieuws: dit jaar zijn er tijdens het NK Tegelwippen in maar liefst 199 gemeenten tegels gewipt en verruild voor groen. In totaal werden meer dan 5,5 miljoen tegels gelift. Om een idee te geven: dit aantal is goed voor ruim 100 voetbalvelden. Het gaat daarbij van minituintjes tot groene schoolpleinen, en van private tuintransformaties tot grote buurtprojecten.

Kosteloze kerstdis

De gemeente Huizen organiseert samen met kerken en moskeeën een kerstmaaltijd waar alle inwoners welkom zijn. De kerstmaaltijd heeft als doel inwoners van de gemeente met elkaar te verbinden. Mensen kunnen kosteloos aanschuiven bij de halal kerstdis, bestaande uit drie gangen.

Bij kaarslicht

In Gouda wordt de 69e editie van Gouda bij Kaarslicht gehouden. Er is een mix van traditionele en moderne elementen, met als hoogtepunt het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom op de Markt. Zo wordt het oude stadhuis sfeervol verlicht door kaarsen. Ook is er een openingsconcert in de de Goudse Schouwburg. Er vinden optredens plaats, de stadsdichter draagt een gedicht voor, en er is een kersttoespraak van de burgemeester. In de rest van de stad vinden liveoptredens plaats.

Digitale ondersteuning

Amsterdam maakte recent bekend dat er 7 nieuwe cyberbanken komen. Bij zo’n bank kunnen inwoners digitale ondersteuning krijgen. Ook worden gebruikte laptops van organisaties en particulieren ingezameld, opgeknapt en uitgedeeld aan inwoners met een krappe beurs. Met als doel dat iedereen toegang heeft tot apparatuur, en digitale vaardigheden kan leren. Een laptop of computer kan een opstap zijn om mee te doen aan de maatschappij.

Warme choco met jongeren

Jongerenwerkers van de gemeente Tholen nodigen de plaatselijke jeugd op 10 en 12 december uit voor warme chocolademelk en een praatje. Alle jongeren zijn van harte welkom en kunnen meedingen naar een prijs.

Goed voorbeeld

Voor de rubriek Goed voorbeeld selecteert de redactie van Gemeente.nu inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zodat gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen en niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Deze praktijkvoorbeelden lees je hier.