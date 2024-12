Digitale ongelijkheid tegengaan: initiatieven voor laptops

Het aanschaffen of huren van een laptop of computer is niet voor iedereen weggelegd. Terwijl de technologie er juist toe bijdraagt dat je kan meedraaien in de maatschappij. Verschillende gemeenten pakken het probleem aan. Met een cyberbank, Hardware Kringloop of computerbonnen.

Of je nu wilt bankieren, een afspraak wilt maken in het ziekenhuis, inloggen op je DigiD, studeren of werken: een computer of laptop is zo goed als onmisbaar en vergroot je wereld. Toch is het voor mensen met een laag inkomen niet altijd mogelijk om een exemplaar in bezit te krijgen. Verschillende gemeenten hebben al regelingen of bedachten initiatieven om digitale ongelijkheid tegengaan.

Cyberbanken

Zo komen er in Amsterdam 7 nieuwe cyberbanken. Dit in het kader van een programma van stichting Cybersoek voor digitale ondersteuning. Ook worden gebruikte laptops van organisaties en particulieren ingezameld, opgeknapt en uitgedeeld aan inwoners met een krappe beurs. Met als doel dat iedereen toegang heeft tot apparatuur, en digitale vaardigheden kan leren.

In de hoofdstad is onlangs een nieuwe cyberbank geopend. Volgend jaar komen er nog eens 3 bij, net als in 2026, verspreid over verschillende stadsgebieden. Volgens wethouder Alexander Scholtes (ICT en Digitale Stad) komt een groeiende groep Amsterdammers, jong én oud, digitaal niet mee. ‘Terwijl iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen in de online wereld. Onze samenwerking met Cyberbank voorziet in een urgente behoefte in de stad: meer Amsterdammers kunnen terecht voor ondersteuning en laptops.’

Statiegeld voor laptop

Bij de cyberbank kunnen elke maand 50 inwoners met een Stadspas een laptop aanschaffen voor 20 euro statiegeld. Wie de laptop binnen 3 jaar weer inlevert, krijgt het statiegeld terug. De laptop wordt vervolgens gerecycled. Met de locatie die onlangs geopend is, hoopt de gemeente dat er maandelijks dubbel zoveel laptops worden uitgedeeld.

Het doel is dat dit aantal volgend jaar en het jaar erop verder uitgroeit naar 500 laptops per maand. Amsterdam zorgt mede voor financiering van de uitgiftepunten en doneert daarnaast elke maand ongeveer 100 gebruikte laptops van ambtenaren.

Meer computers uitgedeeld

In de gemeente Eemsdelta loopt een vergelijkbaar initiatief. Hier kunnen inwoners bij de computerbank terecht voor het lenen van een pc of laptop als zij een opleiding doen. Het aanbod hier is bedoeld voor volwassenen die ook in aanmerking komen voor de Voedselbank. In de gemeente Groningen konden inwoners met een stadspas een laptop óf iPad aanvragen. De kosten hiervoor waren 50 euro. Er waren 150 laptops en 150 iPads beschikbaar.

Kringloop voor hardware

En zo heeft de gemeente Hoeksche Waard de HardWare Kringloop. Dit is een initiatief van de gemeente, samen met een maatschappelijke makelaar. Door nog bruikbare apparatuur in te zamelen, te controleren en eventueel te repareren, krijgen computers, laptops, tablets en beeldschermen een tweede leven. De producten komen van organisaties waar ze over zijn.

De ontvangers zijn bijvoorbeeld gezinnen met schoolgaande kinderen, die de elektronica zelf niet kunnen betalen. Net als voor mensen met een verstandelijke beperking die een opleiding volgen. Of voor stichtingen en verenigingen die weinig geld hiervoor hebben. In de gemeente zijn inmiddels 17 inleverpunten.

Computerbon

In de gemeente Schouwen-Duiveland kregen ouders met kinderen in groep 8 een gericht steuntje in de rug. Deze kinderen kregen namelijk eenmalig een bon voor het ophalen van een computer. Met de bon konden zij een laptop, een muis, een hoes en basissoftware kopen.