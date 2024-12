Gemeenten trekken zich terug uit zorgakkoord

Lokale overheden staken hun deelname aan de overlegtafels van het integraal zorgakkoord (IZA). Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG vrijdag steunde ruim 93 procent van de gemeenten dit besluit.

Eind oktober zei de VNG al dat haar achterban in een onmogelijke positie verkeert door de zorgbezuinigingen. De ledenuitspraak die daar nu op volgt, stelt dat het bestuur van de gemeentekoepel ‘op dit moment moet stoppen met de gesprekken over het IZA. Er is niet aan onze voorwaarden voldaan. We gaan dus niet in gesprek over een nieuw akkoord, totdat we afspraken hebben kunnen maken over een gezamenlijke, gelijkwaardige start.’

Niet meer aanjagen

Gemeenten zijn daarmee als vereniging niet langer een onderhandelings- of samenwerkingspartner, zo benadrukt de VNG in een uitleg bij de motie. ‘De VNG trekt zich terug uit alle landelijke tafels, maakt geen afspraken meer met de landelijke partijen over de inzet van gemeenten, jaagt die ook niet meer aan en is niet meer aanspreekbaar op de individuele keuzes van gemeenten met betrekking tot de afspraken in de akkoorden.’

Minister Agema van Volksgezondheid hoopt dat gemeenten terugkomen op hun beslissing om voorlopig niet verder te werken aan het zorgakkoord. ‘De stoel blijft voor hen beschikbaar,’ zegt ze. ‘Ik vind het heel belangrijk dat de VNG aan tafel zit. Maar ik begrijp ook dat ze op dit moment meer ballen in de lucht te houden hebben.’ Met het afblazen van de VNG-deelname, vervalt ook de 150 miljoen euro die gemeenten hieruit ontvangen.

Context zorgakkoord

De koepel stelt daarentegen dat ‘met de komst van het nieuwe kabinet de context is veranderd’. De minister zou zelf als eerste een andere richting zijn ingeslagen: ‘Het nieuwe kabinet wil niet onverkort verder met het huidige IZA. Men wil met de IZA-partners werken aan een voortzetting van IZA uitgebreid met een aantal nieuwe elementen, waaronder de verbinding medisch–sociaal.’

De VNG stelt verder dat de financiële bijdragen van het Rijk tekortschieten. Zo’n 3 jaar geleden, toen gemeenten het eerste zorgakkoord ondertekenden, stelden ze daarbij een aantal ‘randvoorwaarden’, vooral over de financiën. Die zouden niet zijn ingelost. Zo moest er een oplossing komen voor ravijnjaar 2026, aldus de VNG, en compensatie voor het Wmo-abonnementstarief. Daarbij klagen gemeenten over een ‘ongelijkwaardige bestuurlijke positie’ aan de onderhandelingstafels.