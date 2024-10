Gemeenten in ‘onmogelijke positie’ door zorgbezuinigingen

Het kabinet snijdt zo diep in het zorgbudget van gemeenten dat zij hun taken op het gebied van bijvoorbeeld ziektepreventie niet kunnen waarmaken. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die aandringt op meer geld.

‘Het financiële ravijn in 2026 betekent bezuinigingen over de hele linie, en dit maakt het onmogelijk voor gemeenten om mee te werken aan de doelen,’ aldus de VNG over de zorgafspraken met het Rijk. ‘Onder deze condities zijn de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet te realiseren.’

Sporten en jongeren de klos

Zo gaat het budget om hun inwoners meer te laten sporten en bewegen met 10 procent omlaag. Alleen al door die bezuiniging zouden gemeenten jaarlijks meer dan 600 miljoen euro kunnen mislopen. Projecten voor de mentale gezondheid van jongeren, waarmee moet worden voorkomen dat ze jeugdzorg nodig hebben, dreigen ook de dupe te worden van de plannen van het kabinet.

Gemeenten hebben behoefte aan ‘betrouwbare afspraken met het Rijk over gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid,’ aldus de VNG. ‘Gemeenten doen mee, maar zijn nu niet betrokken bij de beoordeling van transformatieplannen. Er wordt verwacht dat ze de effecten van de zorgverschuiving opvangen, maar gemeenten hebben al te maken met een disbalans in taken en middelen.’

Honderd organisaties

De VNG sluit zich aan bij een eerdere oproep van meer dan 100 organisaties en deskundigen rond zorg en gezondheid aan het kabinet om niet te bezuinigen. Onder de ondertekenaars waren al de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Lingewaard.

Ook de koepel van het middelbaar beroepsonderwijs is tegen de bezuinigingen. Vooral tegen het schrappen van het fonds dat stageplaatsen in de zorg mogelijk maakt. ‘Onbegrijpelijk omdat de zorgsector nu al worstelt met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Onwenselijk omdat de minister met deze maatregel de kwaliteit van de zorg in Nederland ernstig onder druk zet.’