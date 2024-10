Winnaars: deze gemeenten gingen er met de prijs vandoor

De afgelopen periode werden er heel wat verkiezingen uitgeschreven én eretitels gewonnen. Zo is Dordrecht sportgemeente van het jaar, Leiden Onderwijsstad en Oude IJsselstreek de meest toegankelijke gemeente. Amersfoort kreeg een prijs voor de privacybeoordeling van persoonsgegevens. Utrecht, Nijmegen en Rijswijk vielen in de prijzen in het kader van deelmobiliteit en Delft voor het project ‘Rioolvervanging: educatie én vergroening.’

Gemeente.nu zet ze op rij, waarom juist zij wonnen en wat hun aanpak behelst.

Dordrecht sportgemeente van het jaar

Gemeente Dordrecht won recent de titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2023-2024’. De prijs bestaat uit een bokaal en 1750 euro om bekendheid te geven aan de titel. Volgens de jury slaagde Dordrecht erin om te komen tot een breed gedragen lokale sportvisie. ‘De meetbare doelen en hun datagerichte aanpak geeft een duidelijke koers. Naast de traditionele sportverenigingen, heeft de gemeente ook oog voor andere sportaanbieders. De sportregisseurs weten de vraag achter de vraag te halen en kunnen daarmee maatwerk leveren in hun ondersteuning. En daarbij weten ze clubs te wijzen op de financiële regelingen of samenwerkingspartners in hun wijk. Ook zorgt de programmering door de Dordtse Sportcoaches ervoor dat met name kwetsbare groepen beter begeleid worden naar structureel sporten en bewegen.’

Maastricht wint met ‘Het Beweeghuis’

De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2023/2024’ op sport- en beweegbeleid ging naar de gemeente Maastricht voor het initiatief ‘Het Beweeghuis’. Dit is een concept waarmee verschillende zorgorganisaties, zoals het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches, intensief samenwerken. Daarbij wordt er maximaal ingezet op een effectief behandeltraject, afgestemd op de individuele behoefte en het voorkomen van toekomstige klachten. De organisaties werken effectief samen en is er veel aandacht voor een praktische inrichting van gezamenlijke werkprocessen. Het loont, zo schrijft de gemeente. ‘Iedere geïnvesteerde euro in het Beweeghuis, levert de maatschappij een besparing van tenminste 4 euro op’.

Delft krijgt credits voor vergroenen

De jaarlijkse Steenbreektrofee werd ook weer uitgereikt door Stichting Steenbreek. Dit doet de stichting om innovatieve en inspirerende voorbeelden te laten zien waarbij groen en water op een praktische manier worden benut. De gemeente Delft kreeg credits van de jury voor het project ‘Rioolvervanging: educatie én vergroening. Naast het vervangen van het riool maakte de gemeente namelijk ook van de gelegenheid gebruik om de openbare ruimte groener in te richten en geveltuinen aan te leggen. Ook zijn scholen en inwoners betrokken bij het vergroenen van de omgeving.

Foto: Stichting Steenbreek

Amersfoort wint IBD DPIA Award

De gemeente Amstersfoort won vorige week de ‘Informatiebeveiligingsdienst Data Protection Impact Assessment Award 2024’, afgekort de IBD DPAI Award. Daarmee krijgt Amersfoort erkenning voor een grondige beoordeling van privacyrisico’s bij de verwerking van persoonsgegevens vooraf. De winnende DPAI (oftwel gegevensbeschermingseffectbeoordeling) is een Datawarehouse in het sociaal domein. In deze beoordeling is volgend de IBD een complex proces helder beschreven en stap voor stap onderbouwd volgens de verplichte elementen van de AVG. ‘Opvallend is dat verschillende medewerkers hebben bijgedragen. Een kwalitatief goede DPIA komt tot stand door gezamenlijke inspanning’.

Leiden is Nationale Onderwijsstad

De gemeente Leiden mag zich vanaf 1 januari 2025 een jaar lang Nationale Onderwijsstad noemen. Dat maakte de stichting Nationale Onderwijsweek (NOW) recent bekend. Leiden kreeg de prijs onder andere vanwege de brede samenwerking in het onderwijsveld. Wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs) is trots. ‘De titel past bij Leiden. Hier vind je het hele scala aan onderwijs, van voorschool tot aan de universiteit. Bovendien is hier ook veel interactie tussen het onderzoek naar onderwijsmethodes en de directe toepassingen in het onderwijsveld. Er zijn veel educatie-en onderwijsprofessionals in de stad en in onze regio. Het mooie is dat zij elkaar ook opzoeken en samenwerken in een groot netwerk om zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden op goed onderwijs.’

Meest Toegankelijke Gemeente

De gemeente Oude IJsselstreek mag zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2024 noemen. De winnaar laat daarmee de andere finalisten Rotterdam en Sittard-Geleen achter zich. Volgens de vakjury zit toegankelijkheid in het DNA van de organisatie van de gemeente, zo schreef Gemeente.nu eerder in dit artikel.

Deelawards naar Utrecht, Nijmegen en Rijswijk

De gemeenten Utrecht, Nijmegen en Rijswijk zijn de winnaars van de Deelawards in de categorieën G5, G40 en kleine gemeente. Ze kregen de eretitel uit handen van Natuur & Milieu. ‘Deze gemeenten verzetten buitengewoon veel werk om deelauto’s, maar ook deelfietsen, deelscooters en deelbakfietsen toegankelijk te maken voor hun bewoners.’

Foto: Natuur & Milieu

Utrecht: glansrol voor deelbakfiets

De jury constateert dat veel gemeenten inmiddels aan de slag zijn met deelmobiliteit. Utrecht won de award mede dankzij een glansrol voor de deelbakfiets in de stad. De stad wordt geprezen om de regie die ze pakt. ‘Utrecht durft keuzes te maken, ze zetten bijvoorbeeld vol in op de bakfiets. Dit vervoersmiddel heeft veel potentie om autoritjes te vervangen,’ aldus de jury. Ook is er lof voor het extra toegankelijk maken van deelvervoer in de buitenwijken, net als voor de integrale aanpak en het kijken naar toegankelijkheid, inclusiviteit en onderzoeken van interventies.

Nijmegen: gratis gebruik bakfiets tijdens kerst

Nijmegen wint in de categorie G40. De stad scoort hoog qua aantallen deelopties, het aantal deelauto’s groeit en Nijmegen heeft als een van de weinige G40 gemeenten ingezet op de bakfiets. De campagne Jingle Wheels, waarbij bewoners tijdens Kerst gratis gebruik konden maken van de bakfiets, sprak de jury aan. De stad helpt buurten ook om eigen initiatieven op te zetten.

Rijswijk: hoge dekkinsgraad deelfietsen

Rijswijk wint in de categorie kleine gemeente en heeft volgens de jury echt ingezet op bakfietsen en op deelfietsen, voor die laatste is er ook een hoge dekkingsgraad. De gemeente werkt ook nog aan het uitrollen van multimodale hubs. Dit zijn plekken met verschillende soorten deelvervoersmiddelen bij elkaar.