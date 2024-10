Oude IJsselstreek meest toegankelijke gemeente van Nederland

Foto: VNG Meest Toegankelijke Gemeente by Evelien Hogers fotografie

Oude IJsselstreek mag zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2024 noemen. De winnaar laat daarmee de andere finalisten Rotterdam en Sittard-Geleen achter zich. De gemeente Rotterdam mag wel de aanmoedigingsprijs mee naar het stadhuis nemen.

Volgens de vakjury zit toegankelijkheid in het DNA van de organisatie van Oude IJsselstreek. ‘Alle leden van het college van burgemeester en wethouders voelen zich er verantwoordelijk voor. Het is ook bewonderenswaardig dat ze 15 kernen, ieder met hun eigen cultuur, bij deze visie weten te betrekken. Zo zijn er in de hele gemeente, in samenwerking met lokale ondernemers, meer dan 100 opengestelde toiletten gerealiseerd. De geest van het Achterhoekse ‘noaberschap’ is overal te zien en te voelen.’

Korte lijntjes met ervaringsdeskundigen

Wethouder van Inclusie Janine Kock is trots. Wat hebben ze ondernomen om er met de eretitel vandoor gaan? ‘Iedereen hier weet; we scoren geen 10. We zijn er nog niet en blijven samen werken aan toegankelijkheid in onze gemeente. We zorgen ervoor dat de lijntjes tussen gemeente en ervaringsdeskundigen, zoals de stichting Onbeperkt Meedoen, kort blijven. We luisteren niet alleen, we ondernemen ook zo snel mogelijk actie als zij aangeven dat het nodig is.’

Het helpt volgens de wethouder enorm als ervaringsdeskundigen wijzen op wat beter kan. ‘Dat opent de ogen en zorgt zo voor bewustwording. Projecten als een prikkelarme kermis en lessen voor scootmobielgebruikers zorgen er echt voor dat mensen makkelijker mee kunnen doen in onze gemeente.’

Op de campagnepagina laat Oude IJsselstreek zien hoe er wordt gewerkt aan toegankelijkheid.

Finalisten

Oude IJsselstreek, Rotterdam en Sittard-Geleen waren de 3 finalisten van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Ze werden onder meer beoordeeld op hun Lokale Inclusie Agenda, de indrukken en beoordelingen van de geheime gasten die de gemeenten bezoeken. Ook was er een analyse van de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke sites en apps.

Aanmoedigingsprijs

Ook werd de Rick Brink aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een van de gemeenten uit de top 10, die een bijzondere vermelding verdient. In dit geval Rotterdam. De jury was onder de indruk van de inspanningen van deze grote gemeente om de stad voor alle haar inwoners zo toegangelijk mogelijk te maken. ‘Rotterdam heeft, zoals dat past bij de stad, een hele actiegerichte houding ten opzichte van toegankelijkheid. Met deze prijs moedigen we de gemeente aan nog een extra stap te zetten.’

De prijs is vernoemd naar Rick Brink, oud-gemeenteraadslid en oud-minister van Gehandicaptenzaken. Hij overleed afgelopen mei en zette zich tijdens zijn leven in voor mensen met een beperking. Hij was ook actief als raadslid in Hardenberg toen die gemeente de eerste editie van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente (2018) won.

De lessen van Stein

In 2021 won de gemeente Stein de eretitel. Gemeente.nu vroeg waar het succes nou precies in zat. ‘Onderkenning van het belang van inclusie levert de meeste winst op. En de wil om te luisteren naar ervaringsdeskundigen,’ zo vertelde de gemeente uitgebreid over hun ervaringen in de rubriek Goed voorbeeld.

Toegankelijkheid

De verkiezing is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De koepelorganisatie vraagt hiermee aandacht voor toegankelijkheid binnen gemeenten. Hoewel in 2016 het VN-Verdrag Handicap is ondertekend, blijken in de praktijk nog niet alle gemeenten voor iedereen toegankelijk. Ruim 4 miljoen Nederlanders met een beperking kunnen hierdoor niet volwaardig meedoen in de samenleving.

Zo bleek recent dat De Verenigde Naties zich zorgen maken over de uitvoering van het verdrag in Nederland. Ook moet er meer gedaan worden aan het wegnemen van verschillen tussen gemeenten, zo stond in een rapport van het VN-comité. De VNG wil gemeenten die al goed bezig zijn met de verkiezing van meest toegankelijke gemeente in het zonnetje zetten. En op deze manier ook kennis delen die al werd opgedaan.