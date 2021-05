Verkiezing meest toegankelijke gemeente van start

De VNG heeft deze week het startschot gegeven voor de verkiezing van de ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’. De koepelorganisatie wil leden stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Elke gemeente doet automatisch mee aan de verkiezing.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om ruim vier miljoen Nederlanders. ‘Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden,’ zo schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Alle gemeenten

Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen, daarom worden ook alle gemeenten betrokken in de verkiezing, zo redeneert de VNG. Algemeen directeur Leonard Geluk: ‘Gemeenten hebben een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan. Tijdens de verkiezing kunnen gemeenten laten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten.’

Zo werkt het

Het publiek kan meebepalen welke gemeente de winnaar wordt via de site meesttoegankelijkegemeente.nl. Na twee publieksrondes kiest een jury op 7 oktober, tijdens de Week van de toegankelijkheid, de winnaar. Deze gemeente krijgt, behalve de eretitel, een award en ‘een mooi vormgegeven toeristische route die voor iedereen toegankelijk is, langs alle mooie plekken in die gemeente’.

Bij het startschot van de verkiezing is symbolisch een gouden envelop overhandigd aan een aantal wethouders om ze welkom te heten bij de verkiezing. Deze envelop is per post bij alle gemeenten bezorgd.

VN-Verdrag Handicap

Het VN-Verdrag Handicap werd in 2016 ondertekend. Maar nog altijd blijken niet alle gemeenten goed genoeg ingericht voor inwoners of bezoekers die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, of een andere beperking hebben.

Desondanks zijn er voorbeelden van lokale overheden die op verschillende manieren werk maken van toegankelijkheid.

Voorbeelden

Zo kunnen Utrechters een live videoverbinding maken met een gebarentolk. Haarlem stelde ambassadeurs toegankelijkheid aan. Hardenberg werd eerder uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland en Breda won zelfs een Europese eretitel hiervoor. De gemeente Huizen is een van de koplopergemeenten voor de uitvoering van het VN-verdrag en zet een extra stap met Huizen toegankelijk.