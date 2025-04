Inspiratie voor aantrekkelijk werkgeverschap

Hoe trek je nieuwe medewerkers aan en hoe behoud je bestaande collega’s bij de gemeente? De VNG bracht een inspiratiegids aantrekkelijk werkgeverschap uit, met handvatten op het gebied van ontwikkeling, cultuur, beloning en vitaliteit.

De gemeentelijke arbeidsmarkt is en blijft voorlopig helaas krap. Zo is in 2035 bijna een derde van het huidige personeelsbestand gepensioneerd, aldus een recente toekomstverkenning door A&O fonds Gemeenten en De Ruijter Strategie. Zelfs het aantal burgemeesterskandidaten daalt als gevolg van omstandigheden op de arbeidsmarkt.

Goed werkgeverschap

Goed en aantrekkelijk werkgeverschap speelt een belangrijke rol in het binden en boeien van medewerkers, zeker in tijden van krapte. Dat gaat verder dan alleen het motiveren van medewerkers. Het richt zich juist ook op het aantrekken en behouden van nieuw talent en het behouden van ervaren krachten.

Aantrekken en behouden

Om gemeenten te helpen hierbij, brengt de VNG Binden en Boeien uit. In het hulpmiddel komen verschillende, bewezen instrumenten aan bod, over hoe je je positioneert als aantrekkelijke werkgever. Dit kan bijvoorbeeld met traineeships voor jong talent, onboarding-programma’s die nieuwe medewerkers helpen integreren, en interne loopbaantrajecten om aanwezig talent op de werkvloer te behouden. Daarnaast komen er ook zaken aan bod als een complimentencultuur en flexibele beloningen.

Motiverende werkomgeving

Voor tevreden medewerkers zijn vitaliteit, werkplezier en de interne cultuur minstens zo belangrijk als ontwikkeling en beloning. De gids biedt daarom inspiratie voor het investeren in mentale gezondheid, hybride werken en fysieke welzijnsprogramma’s. Voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving, aldus de koepelorganisatie.