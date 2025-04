Partijen weer om tafel over cao gemeenten

Volgende week donderdag wordt ‘een belangrijk moment’ voor de onderhandelingen over de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en werknemers gaan dan terug om de tafel, nadat de bonden eerder verklaarden dat de onderhandelingen waren ‘geklapt’.

De vakbonden hielden onlangs nog een manifestatie in Utrecht voor een betere cao. ‘Na de manifestatie van 21 maart hebben wij niet stilgezeten. We hebben onderzocht of er beweging zit bij de VNG op de onderdelen waarop het nu vast zit,’ schrijven de CNV-onderhandelaars.

Cao-onderhandelingen hervat

‘We hebben het idee dat die bewegingsruimte aan het ontstaan is. We hebben dan ook genoeg vertrouwen om weer formeel aan tafel te gaan.’ Donderdag 17 april, de dag voor goede vrijdag, staat inmiddels gepland als de dag waarop het overleg formeel wordt hervat.

De bonden eisten aanvankelijk 9 procent loonsverhoging, waar de VNG niet meer dan 6,1 procent bood. Dit verschil bleek onoverbrugbaar. De werkgevers zeiden ‘nogal geschrokken’ te zijn van de looneis, de bonden stelden geen genoegen te nemen met koopkrachtverlies. Dat patstelling betekende het voorlopig einde van de onderhandelingen.

‘Voor alle doelgroepen’

CNV noemt in het laatste onderhandelingsbericht niet de looneis, maar legt de nadruk op ‘een cao afspreken met daarin onderdelen voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen binnen de sector’. De bond verwijst onder meer naar jongeren en medewerkers in zware beroepen. ‘De cao moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers en huidige medewerkers.’