Vakbonden organiseren manifestatie voor gemeentelijke cao

De vakbonden hebben een gezamenlijke manifestatie aangekondigd voor 21 maart in Utrecht. Ze eisen een betere cao met koopkrachtverbetering, vervroegd uittreden voor zware functies, en de aanpak van studieschulden.

‘De onderhandelingen voor de cao Gemeenten/SGO liggen stil. De VNG heeft een laatste (loon)bod gedaan van 6,1% voor twee jaar. Dit betekent geen koopkrachtbehoud en zeker geen verbetering. Dat is onacceptabel,’ zo schrijven de vakbonden, die onlangs al verklaarden dat de onderhandelingen geklapt waren en acties niet langer uitsloten.

9 procent verhoging

In eerste instantie stelden de VNG en WSGO namens de werkgevers een loonsverhoging van 5,6 procent voor, uitgesmeerd over 2 jaar. Dat bod is later opgehoogd naar 6,1 procent, maar komt nog altijd niet in de buurt van de 9 procent die de bonden vragen.

‘Werkgevers zijn nogal geschrokken van de hoge looneis van de vakbonden,’ reageerde bestuurslid Rachel Streefland van de VNG op die eis. ‘De financiële situatie van veel gemeenten is zeer onzeker. Deze looneis strookt geheel niet met deze serieuze werkelijkheid.’

Oproep vakbonden

De manifestatie op de eerste dag van de lente betreft géén staking of werkonderbreking. Wel roepen de bonden gemeentemedewerkers op zich aan te sluiten in het centrum van Utrecht. FNV-leden kunnen een treinkaartje krijgen om naar de bijeenkomst te reizen.

‘Dit is hét moment om samen met FNV Overheid, CNV en CMHF op te staan voor jouw cao Gemeenten/SGO. Kom daarom op 21 maart naar de landelijke manifestatie bij het stadhuis in Utrecht (exacte locatie volgt) en neem je collega’s mee.’