FNV kondigt 24-uursstaking rijksambtenaren aan op 3 maart

Op dinsdag 3 maart leggen rijksambtenaren in het hele land gedurende 24 uur het werk neer. Volgens vakbond FNV Overheid protesteren zij tegen de zogenoemde nullijn, waardoor rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging of inflatiecorrectie ontvangen.

De vakbond stelt dat hierdoor circa 160.000 medewerkers van het Rijk opnieuw koopkrachtverlies lijden.

Naar verwachting zullen veel rijksdiensten op de stakingsdag beperkt of niet bereikbaar zijn. Meer dan duizend ambtenaren verzamelen zich in Den Haag voor een landelijke stakingsbijeenkomst.

Druk op uitvoeringsorganisaties

De FNV wijst erop dat vooral uitvoeringsorganisaties worden geraakt door het uitblijven van loonontwikkeling. Organisaties als DUO, Rijkswaterstaat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Dienst Justitiële Inrichtingen kampen volgens de vakbond al langer met hoge werkdruk en personeelstekorten.

Volgens FNV-bestuurder Marcelle Buitendam bemoeilijkt de nullijn het aantrekken en behouden van personeel. De vakbond stelt dat dit gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en continuïteit van de publieke dienstverlening.

Oproep aan het kabinet

De FNV geeft aan dat zij het kabinet herhaaldelijk heeft verzocht de nullijn te heroverwegen en met een nieuw loonvoorstel te komen. Tot nu toe heeft dat volgens de vakbond niet tot resultaat geleid. De staking wordt gepresenteerd als volgende stap nadat overleg geen oplossing heeft opgeleverd.

Bij de rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen, van wie het merendeel bij uitvoeringsinstanties. Sinds 2024 hebben rijksambtenaren volgens de vakbond geen structurele loonsverhoging ontvangen.