Toelichting afspraken in de cao Gemeenten/SGO afspraken 2025-2027

De LOGA-ledenbrief van begin oktober geeft een uitgebreide toelichting op de belangrijkste afspraken uit de cao Gemeenten en cao SGO 2025–2027.

De brief behandelt negen hoofdonderwerpen: salarismutaties, minimumuursalaris, de invloed van salarisverhogingen op uitkeringen, studieschulden, toelagen, vrijstelling van nachtdiensten, inclusievere arbeidsvoorwaarden, het onderzoek naar zware beroepen en redactionele aanpassingen.

Salarismutaties 2026 en 2027

De wijzigingen in salarissen zijn opgenomen in artikel 3.3 van de cao. Vanaf 1 januari 2026 worden de nieuwe bedragen in de tabellen verwerkt. De salarismutaties in 2026 en 2027 zijn verwerkt in de salaristabellen in de cao in artikel 3.3. De tekst van de cao is te vinden op www.caogemeenten.nl en www.wsgo.nl.

Minimumuursalaris

Er is een ondergrens vastgesteld van € 16 per uur (€ 2.496 per maand) voor medewerkers in reguliere schalen, met uitzondering van schaal A. Deze norm geldt vanaf 1 januari 2026 en wordt niet geïndexeerd met toekomstige loonstijgingen.

Invloed op uitkeringen bij werkloosheid

De structurele salarisverhoging van € 35 per maand per 1 januari 2026 heeft effect op lopende uitkeringen. De indexatie wordt berekend op basis van de procentuele stijging per schaal, die varieert van 1,5% in de lagere schalen tot 0,3% in de hoogste.

Aflossing studieschuld via het IKB

Per 1 januari 2026 kunnen medewerkers hun DUO-studieschuld fiscaal voordelig aflossen via het Individueel Keuzebudget (IKB), met een maximum van €1.250 per jaar bij voltijdswerk. Bewijsstukken, zoals bankafschriften of DUO-overzichten, zijn verplicht.

Toelagen en vergoedingen

De berekening van de beschikbaarheidsdiensttoelage wordt vanaf 2026 gebaseerd op het maximumuursalaris van schaal 8, ongeacht de eigen schaal. Voor woon-werkverkeer moeten werkgevers een lokale regeling vaststellen waarin ook duurzaamheid en vitaliteit kunnen worden meegenomen. Deze regeling moet uiterlijk op 1 januari 2026 operationeel zijn. De bestaande regeling voor de TOR blijft ongewijzigd.

Vrijstelling nachtdiensten

Werknemers van 55 jaar en ouder mogen vanaf 1 januari 2026 verzoeken niet langer verplicht worden tot nachtdiensten (werk tussen 00.00 en 06.00 uur). De regeling geldt niet voor beschikbaarheidsdiensten.

Inclusieve cao

Werknemers mogen vanaf 2026 tweede Paasdag en/of tweede Pinksterdag omruilen. Daarnaast worden de regelingen voor ouderschapsverlof uitgebreid:

Voor meerlingen geldt dat per kind recht bestaat op zowel onbetaald als betaald verlof.

Voor meeroudergezinnen (nieuw vanaf 2026) introduceert de cao aanvullend betaald ouderschapsverlof, met doorbetaling door de werkgever ter hoogte van 70–100% van het dagloon.

Ook wordt de jaarurennorm voor 2026 vastgesteld op 1.829 uur.

Onderzoek zware beroepen (RVU)

Het onderzoek naar zware beroepen is gestart onder leiding van Marjolijn Olde Monnikhof (CAOP), met ondersteuning van Basis & Beleid. De resultaten worden uiterlijk 1 november 2025 verwacht.

Tot slot

Er volgen nog enkele redactionele aanpassingen in de cao-tekst (artikelen 4.2, 4.3, 6.5 en 12.7).