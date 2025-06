Cao Gemeenten en Cao SGO definitief

De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten 2025-2027 en Cao SGO 2025-2027 is bekend: een zeer ruime meerderheid is akkoord. Het bestuur heeft het akkoord daarom bekrachtigd. De bonden hadden in mei al ingestemd met het eindresultaat.

Nieuwe cao van 1 april 2025 t/m 31 maart 2027

De Cao Gemeenten en de Cao SGO zijn nu definitief. Daarmee is er een nieuwe cao van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Naast de afspraken over loon zijn er andere afspraken gemaakt:

er is een minimum uursalaris van €16 in de cao opgenomen

de toelagen worden verbeterd

een DUO studieschuld kan via het IKB worden afgelost

een RVU voor zware beroepen wordt onderzocht

er worden een aantal aanvullende sociale zekerheidsregelingen afgeschaft.

Ook gaan partijen diverse onderzoeken uitvoeren om de cao actueel te houden. De afspraken kennen verschillende ingangsmomenten.

Uitslag ledenraadplegingen VNG en WSGO

VNG en WSGO hebben elk onder hun eigen leden een ledenraadpleging gehouden. Hieronder de uitslag van beide ledenraadplegingen:

Uitslag VNG

Totaal aantal stemmen gemeenten: 226 (van de 342 gemeenten)

Voor: 223

Tegen: 3

Uitslag WSGO

Totaal aantal stemmen WSGO leden: 76 (van de 205 leden)

Voor: 74

Tegen: 2

Reacties leden

Door een aantal gemeenten en gemeentelijke organisaties zijn opmerkingen meegegeven op het stemformulier. Dit betroffen hoofdzakelijk de volgende punten:

Naar aanleiding van de mogelijkheid om feestdagen te ruilen, wordt opgemerkt dat er onderscheid ontstaat tussen medewerkers die thuis kunnen werken en medewerkers die dat niet kunnen. Daarnaast zijn er zorgen over de bedrijfsvoering.

De uitbreiding van verlofvormen zoals gendertransitieverlof en rondom ouderschapsverlof leidt tot vragen en opmerkingen over onder andere de uitvoering.

Bij het aflossen van een DUO studieschuld via het IKB wordt door een aantal leden opgemerkt dat dit leidt tot een (verdere) overschrijding van de vrije ruimte in de WKR en het beperken van de lokale keuzemogelijkheden in het IKB.

Bij het onderzoek rondom RVU naar zware beroepen wordt vooral gevraagd om duidelijke regels zodat er lokaal geen discussie kan ontstaan over welke medewerker in aanmerking komt voor de RVU regeling met ingang van 1 januari 2026.

De volledige cao tekst is naar verwachting begin juli 2025 gereed.