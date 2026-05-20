Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Definitief akkoord over cao rijksambtenaren

door

De leden van FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid hebben met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Ongeveer 80% van de stemmende leden sprak zich uit vóór het akkoord. Ook de ministerraad heeft inmiddels ingestemd. Daarmee krijgen de rijksambtenaren definitief een nieuwe cao.

Met het akkoord krijgen alle rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7%. Daarbovenop krijgen zij een eenmalige uitkering die hoger is voor lagere cao-schalen. Ook gaat de kilometervergoeding omhoog.

De cao gaat gelden van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026. De afspraken op hoofdlijnen zijn:

  • Cao van 1 jaar, met een loonstijging van 2,7% op 1 juli.
  • Eenmalige uitkering afhankelijk van het salaris. De lagere schalen krijgen een hoger bedrag.
  • Schalen 1 t/m 5 € 1400; schalen 6 t/m 10 € 1200; schalen 11 en hoger € 1000.
  • Ook gaat de kilometervergoeding van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Tagged With: , Filed Under: Cao

Reader Interactions

GERELATEERD

Staking jeugdzorg vastgelopen onderhandelingen cao

FNV kondigt 24-uursstaking rijksambtenaren aan op 3 maart

Op dinsdag 3 maart leggen rijksambtenaren in het hele land gedurende 24 uur het werk neer. Volgens vakbond FNV Overheid protesteren zij tegen de zogenoemde nullijn, waardoor rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging of inflatiecorrectie ontvangen. De vakbond stelt dat hierdoor circa 160.000 medewerkers van het Rijk opnieuw koopkrachtverlies lijden. Naar verwachting zullen veel rijksdiensten op... lees verder

Onderhandelingsresultaat Cao SW 2026–2028

De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA), namens de VNG, heeft samen met de vakbonden FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW). Deze cao geldt voor drie jaar, van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *