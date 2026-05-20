De Rijksoverheid heeft ‘verdere stappen heeft gezet richting een efficiëntere en slagvaardigere organisatie’.

Dit schrijft staatssecretaris Eric van der Burg in een Kamerbrief bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2025. Het kabinet werkt aan een ‘compactere overheid met minder regels, slimmere werkwijzen en betere samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners’. Daarbij ligt de focus onder meer op personeel, digitalisering, inkoop, integriteit en transparantie.

Groei medewerkers vlakt af

De groei van het aantal rijksmedewerkers is in 2025 afgezwakt. Het aantal medewerkers kwam uit op 160.016 fte, een stijging van 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2024 bedroeg die groei nog 6,2 procent. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt krap: in 2025 werden ruim 21.000 vacatures gepubliceerd. Opvallend is dat het aandeel externe inhuur voor het eerst in jaren is gedaald, van 15,4 naar 13,1 procent. Daarmee ligt het aandeel nog wel boven de zogenoemde Roemernorm van 10 procent, vooral door de grote vraag naar ICT-specialisten en tijdelijke projectmedewerkers. Sinds eind 2025 is bovendien een openbaar dashboard beschikbaar waarin per ministerie inzicht wordt gegeven in externe inhuur en vacatures.

Digitalisering

Ook op het gebied van digitalisering zijn stappen gezet. Met de invoering van het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2026 wil het kabinet de samenwerking en coördinatie tussen ministeries op ICT-gebied verbeteren. Hierdoor moet de overheid efficiënter en transparanter kunnen opereren en sneller kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast investeert het Rijk in digitaal vakmanschap. Het aantal medewerkers in informatietechnologie en informatievoorziening steeg in 2025 met 5,5 procent naar ruim 12.000 medewerkers. Om de digitale vaardigheden van ambtenaren verder te versterken is in 2025 een basisopleiding digitale weerbaarheid ingevoerd.

Digitalisering speelt daarnaast een steeds grotere rol bij de rijksinkoop. Zo groeide het gebruik van e-facturen en digitale inkoopprocessen verder door. Ook werden per 1 januari 2026 de Algemene Beveiligingsvoorwaarden voor Rijksoverheidsopdrachten (ABRO) verplicht gesteld bij opdrachten die risico’s kunnen opleveren voor de nationale veiligheid.

Verder besteedde het Rijk in 2025 extra aandacht aan integriteit en sociale veiligheid. Het aantal gemelde integriteitsincidenten steeg van 794 naar 862. Om ongewenste omgangsvormen beter aan te pakken, zijn een rijksbrede klachtencommissie en een onafhankelijke integriteitscommissie ingesteld.

Openbaarheid

Het aantal openbaar gemaakte documenten op open.overheid.nl steeg met bijna 20 procent naar ruim 643.000 documenten. Hoewel het aantal Woo-verzoeken verder toenam, verbeterde ook de afhandeling daarvan: het percentage verzoeken dat tijdig werd afgehandeld steeg van 36,1 naar 46,7 procent.

Het kabinet wil deze lijn de komende jaren voortzetten. Daarbij horen verdere hervormingen van de Rijksdienst, minder en eenvoudiger regelgeving en een taakstelling die vanaf 2030 oploopt tot structureel € 1,4 miljard. Volgens het kabinet zijn scherpe keuzes noodzakelijk om te komen tot een kleinere, efficiëntere en beter functionerende overheid.