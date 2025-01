Cao gemeenten: werkgevers bieden 5,6 procent salarisstijging

De VNG en WSGO hebben naar eigen zeggen een ‘zeer serieus loonbod’ gedaan voor gemeentemedewerkers. De komende 2 jaar kunnen de lonen maximaal 5,6 procent stijgen als het aan de werkgevers ligt.

Vakbonden drongen al maanden aan op een loonbod van de werkgevers, en weigerden te starten met onderhandelen zolang een voorstel uitbleef. Nu dit wachten is beloond, lijken de onderhandelaars echt om tafel te gaan. ‘Partijen zien voldoende aanknopingspunten om op 31 januari verder te praten,’ aldus de VNG.

Studieschuld aflossen

Het voorstel dat op tafel ligt, omvat méér dan de salarisstijging van 5,6 procent. ‘Het maakt deel uit van een compleet pakket aan voorstellen, waaronder voor jongeren het aflossen van studieschuld in het individueel keuzebudget,’ aldus de VNG. Op die mogelijkheid hadden de bonden aangedrongen.

Bij hun bod zeggen de werkgevers rekening te houden met de moeilijke financiële situatie voor veel gemeenten: ‘Het uitgebreide bod ondersteunt de sector en zijn medewerkers bij het overbruggen van het ravijnjaar 2026. Zo blijft de sector een aantrekkelijke werkgever.’

Prioriteiten vakbonden

De werkgeverskoepels stelden in de aanloop naar de cao-tafel dat vakbonden overvragen en geen prioriteiten aanbrengen in hun kostbare wensen. Zonder die duidelijkheid was het volgens de VNG en WSGO, de koepel voor samenwerkende gemeentelijke werkgevers, ingewikkeld om een goed bod te doen.

Bij de geboden loonstijging van 5,6 procent is rekening gehouden met zowel inflatie als de cao-loonontwikkelingen van afgelopen jaren, zeggen beide organisaties. Zo voorzag de huidige cao in een loonstijging van 6 procent, opgeteld over 2 jaar.

Koopkrachtverbetering

De bonden hebben nog niet gereageerd op het loonbod, maar FNV vroeg op voorhand 7 procent loonstijging, oftewel méér dan de werkgevers nu bieden. CNV en CMHF hielden het tot nu toe op een ‘stevige koopkrachtverbetering’.