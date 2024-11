Cao-loonbod gemeenten laat op zich wachten

Anders dan de vakbonden hoopten, deed de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandag geen loonbod voor de nieuwe cao gemeenten. Namens de werkgevers stelt de koepel dat de bonden overvragen en prioriteiten moeten aanbrengen in hun kostbare wensen.

De bonden verzochten na een eerste uitwisseling van standpunten om een loonbod, maar zover kwam het dus niet maandag. ‘De VNG doet, ondanks het verzoek van de vakbonden, nog geen loonbod. Daarom heeft de werkgever het overleg van maandag 25 november geannuleerd,’ stelt vakbond FNV Overheid.

Volgens de VNG lieten de werknemers het juist afweten, en is dat de reden waarom het gesprek niet kon doorgaan. ‘Een realistisch loonbod doen zonder meer inzicht in prioriteiten van de vakbonden is niet mogelijk. Werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd om vóór het overleg van 25 november te komen tot een rangordening en prioritering van hun voorstellen. Vakbonden hebben daar geen gehoor aan gegeven.’

Verschillende eisen

De betrokken bonden hebben daarbij verschillende eisen, aldus de VNG, die bij elkaar optellen tot een ongelimiteerde wensenlijst die ‘fors beslag legt’ op de lokale financiën. ‘Daarom het verzoek van werkgevers om stil te staan bij een prioritering van voorstellen. Desnoods in een informeel overleg. De financiële arbeidsvoorwaardenruimte kan tenslotte maar één keer worden besteed.’

De VNG vraagt de bonden oog te hebben voor de financiële moeilijkheden in gemeenteland. ‘Als werkgevers hebben we uitgelegd wat de financiële situatie bij onze leden de komende jaren is, en dat zij van ons verwachten dat wij daar in onze cao-afspraken rekening mee houden. Wij kennen de vakbonden als partners die rekening houden met de financiële situatie van hun onderhandelingspartner.’ De bonden op hun beurt constateren dat de VNG ‘blijkbaar nog niet klaar is voor een loonbod’

Nieuwe datum

De gemeentekoepel stelt evenwel een nieuwe datum voor om rond de tafel te gaan met de bonden: 4 december. De VNG benadrukt dat werknemers hun wensen vóór dat eventuele gesprek wel moeten terugbrengen tot ‘een daadwerkelijke cao-inzet, passend bij de omstandigheden’.