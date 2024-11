Kabinet-Schoof zet aanpak energiearmoede grotendeels door

In de strijd tegen energiearmoede zet het kabinet-Schoof veel maatregelen door die structureel bijdragen aan energiebesparing in woningen op de lange termijn, zoals subsidie voor isolatie. Gemeenten krijgen 2 jaar langer de tijd om energiearmoede aan te pakken via de specifieke uitkering. Voor de inrichting van een energiefonds is er de komende 2 jaar 120 miljoen euro gereserveerd.

Dat staat in een recente Kamerbrief over het tegengaan van energiearmoede.

Energiearmoede is al een aantal jaar een toenemend probleem in Nederland. Het vorige kabinet zette verschillende hulpmiddelen in om inwoners te helpen bij het betalen van hun energierekening. Een jaar geleden gaven gemeenten aan nog steeds landelijke regie te missen bij de uitvoering van hun beleid.

Samenwerken

Het nieuwe kabinet gaf in het regeerprogramma aan te willen werken aan de betaalbaarheid van de energierekening en een rechtvaardige energietransitie. Dit om problemen voor veel huishoudens te verminderen, ook voor middeninkomens. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening én Klimaat en Groene Groei werken hier inmiddels samen aan.

Monitor Energiearmoede

Staatssecretaris Nobel en ministers Keijzer en Hermans gaan in de brief ook in op de Monitor Energiearmoede 2023. Dat is een overzicht van TNO en het CBS met maatregelen die van kracht zijn om huishoudens met een hoge energierekening te ondersteunen. ‘De uitkomsten van de monitor sterken ons in de overtuiging dat het belangrijk is om structureel in te blijven zetten op energiebesparing en verduurzaming van woningen,’ schrijven de bewindslieden.

‘En laat zien dat aanvullend beleid belangrijk is geweest om huishoudens in tijden van (zeer) hoge energieprijzen extra te ondersteunen. Energiebesparing en verduurzaming van woningen blijft een belangrijke route om bij te dragen aan een betaalbare energierekening voor bewoners met een kleine beurs.’

Ondersteuning

Huishoudens worden ondersteund via het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), onder meer in de regeling Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie voor gemeenten. Maar ook via het Warmtefonds en de regelingen voor de Stimulering van Aardgasvrije Huur. Het kabinet zet de uitfasering van huurwoningen met energielabels E, F en G door.

Gemeenten ontvingen in 3 rondes in 2022 en 2023 in totaal 550 miljoen euro via de SPUK Aanpak Energiearmoede. De uitvoeringstermijn van deze SPUK wordt verlengd van 2025 naar tot en met 2027, zodat gemeenten meer tijd hebben voor het uitvoeren van de maatregelen.

Daarnaast ondersteunt het kabinet een samenwerkingsverband van Energie Samen, de Fixbrigade Nederland en de Energiebank, het programma LEA. Daarmee worden 50 lokale initiatieven geholpen en versterkt. En het netwerkprogramma van Milieu Centraal ‘Energiehulp vanuit vertrouwde kring voor huurders in energiearmoede.’

Energiefixers

Ook wordt er ingezet op zogeheten energiefixers die huishoudens in energiearmoede helpen met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Nog dit najaar wordt het Ontwikkelpad Energiefixer door de sector opgeleverd. Het ontwikkelpad draagt volgens het kabinet bij aan het vergroten van de duurzame arbeidsmarktkansen van energiefixers. ‘Op deze manier blijven de aangetrokken energiefixers, ook met een grotere ondersteuningsbehoefte, en hun netwerken behouden voor de energietransitie.’

Energiefonds

De energietoeslag, die gemeenten veel werk opleverde in de uitvoering, hield op per 2024. In plaats daarvan stopte het kabinet geld in het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daarmee wordt een deel van de energierekening voor een half jaar betaald. Het fonds werd in 2022 opgericht door Schuldenlab NL, de Nederlandse Schuldhulproute en energieleveranciers.

In de brief schrijven de bewindslieden dat 60 miljoen euro gereserveerd is voor zowel 2025 als 2026 om een energiefonds in te richten. ‘Dat steun biedt aan huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen en om ervoor te zorgen dat zij kunnen meekomen in de energietransitie.’ Het kabinet overlegt met energieleveranciers, woningcorporaties, banken, gemeenten en maatschappelijke organisaties over de vormgeving.

De partijen willen toewerken naar een meer lange termijnoplossing in plaats van alleen een tijdelijke compensatie op de energierekening. ‘Hierbij is ondersteuning voor kwetsbare huishoudens bij de verduurzaming essentieel.’

Meer informatie over de inrichting van een energiefonds volgt. Het lijkt erop dat het geen voortzetting wordt van het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat sinds maart dit jaar gesloten is voor aanvragen.

Energiearmoede in de wet

Verder wordt het begrip energiearmoede opgenomen in de Energiewet. De definitie ligt naar verwachting in lijn met de omschrijving in de Monitor Energiearmoede. Factoren zoals onvoldoende besteedbaar inkomen, hoge energie-uitgaven, lage energetische kwaliteit van de woning en weinig investeringsmogelijkheden voor verduurzaming worden hier onderdeel van.