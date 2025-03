Minister zegt gemeenten geen extra geld toe

De rijksoverheid ‘weet niet goed welke taken de gemeenten uitvoeren, hoeveel geld ze daarvoor krijgen, of ze de taken goed uitvoeren, en wat ze eraan uitgeven’. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een nieuw advies. De blinde vlekken zijn een bron van frustratie voor Rijk en gemeenten, zo stelt de ROB... lees verder